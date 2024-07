Stasera in tv, 5 film e programmi di domenica 14 luglio 2024

Cosa guardare oggi, domenica 14 luglio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Spagna - Inghilterra (20.30, Rai 1)

Lo stadio Olimpico di Berlino è quello che ospitò, nel 2006, Italia - Francia, la finale del mondiale che ci vide salire sul tetto del mondo. Ma questa sera non ritroveremo i nostri azzurri, protagonista di un Europeo a dir poco deludente: l'ultimo atto di Euro 2024 vede infatti la finale tra Spagna e Inghilterra. La squadra iberica ha già vinto la manifestazione per tre volte (1964, 2008, 2012), mentre i britannici, già co-protagonisti della finale persa nel 2021 contro l'Italia, sono a caccia del loro primo titolo continentale.

Perfetti sconosciuti (21.25, Rete 4)

Di "Perfetti sconosciuti" balza innanzitutto all'occhio il ricco cast, che comprende: Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Benedetta Porcaroli. Avvalendosi di un’ottima sceneggiatura, il film di si è imposto come campione d’incassi al box office e pellicola di culto per spettatori e critica. Un successo talmente grande che ne sono stati realizzati circa 25 remake in giro per il mondo. Il film di Paolo Genovese ha ottenuto il favore della critica (cosa rara per una commedia italiana contemporanea) e ha vinto due David di Donatello (incluso quello come miglior film).

Tut - Il destino di un faraone (21.15, La7)

"Tut - Il destino di un faraone" è una miniserie televisiva del 2015 di produzione statunitense e canadese diretta da David Von Ancken. Divisa in tre episodi (tutti trasmessi nel corso di questa serata), inizia nell'Egitto del 1332 a.C e racconta la vita del faraone egizio Tutankhamon, dall'ascesa al potere (sale al trono all'età di 9 anni) fino al lavoro per portare l'Antico Egitto alla gloria. Supportato dal gran visir Ay a prendere decisioni importanti, e durante il suo regno visto con scetticismo dal popolo, è ancora oggi una figura iconica di quell'epoca storica.

Little Big Italy (21.25, Nove)

Per l'estate del 2024 il canale Nove ripropone vecchie puntate di "Little Big Italy", una delle trasmissioni più amate della rete di Discovery +. In ogni puntata il conduttore e ristoratore Francesco Panella si reca in una città estera, accompagnato da tre italiani che vivono proprio lì e che gli mostrano i loro locali preferiti dove si propone la gastronomia del Belpaese. Per ognuno dei locali visitati, i concorrenti dovranno esprimere un giudizio su tre pietanze del ristorante scelto dall'avversario: la scelta dell’expat, il piatto tipico del ristoratore e una richiesta speciale di Panella fuori dalla carta. Alla fine del pranzo sarà fondamentale il parere del conduttore, che dovrà assegnare il voto di "italianità" che si sommerà ai voti parziali risultando così determinante per la scelta del miglior ristorante Little Big Italy della città. La puntata di questa sera è ambientata nella contea di Dublino. A seguire, un altro episodio, realizzato a Vienna.

Il conte Max (21.00, Cine34)

Commedia del 1957 diretta da Giorgio Bianchi, "Il conte Max" vede nel cast Vittorio De Sica e Alberto Sordi nei ruoli principali. La trama ruota attorno ad Alberto Boccetti, un edicolante romano che sogna di entrare nel mondo della nobiltà. Alberto è affascinato dal conte Max Orsini Varaldo, un nobile decaduto e scroccone che, in cambio di giornali gratuiti, gli insegna il galateo dei nobili. Durante una vacanza a Cortina, Alberto viene erroneamente scambiato per il conte Max e qui incontra la baronessa Elena di Villombrosa e la governante Lauretta, e viene invitato a unirsi a un gruppo di nobili diretti a Siviglia. Alberto accumula debiti per impressionare la baronessa ma alla fine viene rimpatriato in Italia. A Roma, continua a mantenere il doppio gioco. La pellicola è un remake de "Il signor Max" di Mario Camerini (1937), dove Vittorio De Sica interpretava lo stesso ruolo che Alberto Sordi ricopre in questa versione. Nel 1991 Christian De Sica, figlio di Vittorio, dirigerà un ulteriore rifacimento, assumendo anche il ruolo del protagonista.