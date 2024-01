Stasera in tv, 5 film e programmi di lunedì 1° gennaio 2024

Cosa guardare oggi, lunedì 1° gennaio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Il 2024 di Rai 1 si apre con una delle colonne portanti della rete: Alberto Angela, che porta il suo format "Meraviglie" nel continente africano. Dopo aver trascorso il Natale con "Stanotte a Parigi", Angela guida il pubblico in un'epica avventura attraverso la Namibia, uno degli ultimi rifugi in cui l'autentica anima dell'Africa è ancora intatta. La serata esplora paesaggi mozzafiato e culture millenarie, iniziando dalla famosa Skeleton Coast con i resti di un antico relitto nel deserto. Il percorso prosegue attraverso il deserto del Namib con le sue imponenti dune, inclusa la maestosa Sossusvlei, e nell'Etosha National Park, riserva dell'Unesco, dove convivono centinaia di specie animali.

Io, noi e Gaber (21.20, Rai 3)

e in onda su Rai 3 il 1° gennaio in prima serata alle 21.20. L'appuntamento con "Io, noi e Gaber", docufilm dedicato a Giorgio Gaber diretto da Riccardo Milani, offre al pubblico l'opportunità di iniziare il nuovo anno in compagnia del genio libero di Giorgio Gaber, commemorando la ricorrenza della sua scomparsa. Il documentario attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica, dai primissimi esordi nei locali milanesi al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio con l'amico Jannacci agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Copre gli anni della popolarità televisiva e del teatro, con l'invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, espressione del suo impegno politico e culturale.

Forrest Gump (21.20, Italia 1)

Sei premi Oscar (compresi quelli al miglior film, regista e attore protagonista) ed un successo di pubblico eccezionale. La straordinaria vita di un ragazzo dell’Alabama, ex paraplegico e con un quoziente intellettivo scarso. Irrimediabilmente ottimista, attraversa 30 anni di storia degli Stati Uniti d’America. Robert Zemeckis realizza un lungometraggio dall’impianto romanzesco e dall’atmosfera talvolta fiabesca; ma che pone comunque diverse domande complesse. Celebratissima l’interpretazione di Tom Hanks.

Inception (21.00, 20)

Appena terminato l'anno che ha visto Christopher Nolan spopolare con "Oppenheimer" (ma lo rivedremo sicuramente alla prossima notte degli Oscar), il canale 20 propone uno dei grandi successi del regista, che dirige un cast capeggiato da Leonardo DiCaprio per un lungo film dall'intricaticcima trama. Dom Cobb è un pezzo grosso dello spionaggio industriale: ha infatti la rara capacità di estrarre segreti durante le fasi oniriche. Un'attività che lo mette in costente allerta (e in perenne fuga), privandolo della possibilità di amare. Un giorno gli si presenta un'occasione unica: Cobb e i suoi uomini dovranno cambiare rotta e anzichè sottrarre informazioni ne dovranno creare di nuove. Una frontiera criminale che potrebbe riscattare la sua vita.

The Eightful Eight (21.10, Rai Movie)

Dopo la guerra civile americana, il cacciatore di taglie John Ruth viaggia su una diligenza in compagnia di Daisy Domergue, sua prigioniera. I due sono diretti verso Red Rocket, dove la donna dovrebbe essere giustiziata. Una tempesta di neve li costringe a fermarsi nel Wyoming dove, pian piano, entreranno in scena alcuni personaggi. I colpi di scena non si conteranno. Dopo "Django Unchained" Quentin Tarantino dirige il sue secondo western di fila, molto diverso dal suo predecessore. "The Hateful Eight" non nasconde la sua origine teatrale, ma nei frangenti migliori l'occhio prettamente filmico di Tarantino trova momenti molto riusciti e un discorso generale sulla complessità della natura dell'essere umano.

