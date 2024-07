Stasera in tv, 5 film e programmi di lunedì 15 luglio 2024

Cosa guardare oggi, lunedì 15 luglio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Kilimangiaro Estate (21.20, Rai 3)

Il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich, torna questa sera con il secondo dei sei appuntamenti inediti. Sono tanti gli argomenti affrontati: l'ambiente e le scoperte scientifiche,ambiente, avventure, scoperte scientifiche, tecnologia la tecnologia e le tante bellezze in giro per il mondo. La Raznovich si avvale della presenza di importanti ospiti: divulgatori, scienziati, personaggi del mondo della cultura.

Battiti Live (21.20, Canale 5)

Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, conducono la seconda puntata di "Cornetto Battiti Live", la longeva manifestazione musicale, appuntamento fisso delle estati italiane in musica. La piazza di Molfetta ospita un palco dove si avvicenderanno alcuni degli artisti più amati della nostra scena musicale. Qualche nome: Annalisa, Tananai, The Kolors, Elodie, Alessandra Amoroso, Emma e tanti anni.

Spin-off di "Chicago Fire", la serie televisiva "Chicago P.D" riparte oggi, con la sua undicesima stagione. La narrazione si concentra sulle vicende della polizia di Chicago, sia dell'unità di pattuglia che dell'unità d'Intelligence, in lotta contro la criminalità. Senza trascurare pagine di vita privata, dagli amori ai problemi di varia natura, dei protagonista. Italia 1 trasmette questa sera i primi tre episodi stagionali.

Interceptor (21.10, Iris)

Pur essendo realizzato con budget ridotto, "Interceptor" ottenne un successo straordinario, catapultando Mel Gibson alla fama internazionale. Questo primo film della saga divenne un cult e diede vita a una serie di sequel: "Interceptor - Il guerriero della strada" (1981), "Mad Max oltre la sfera del tuono" (1985), "Mad Max: Fury Road" (2015) e "Furiosa: A Mad Max Saga" (2024), tutti realizzati dall'australiano George Miller. Misto tra fantascienza, western e on the road, il film è ambientato in un futuro prossimo caratterizzato da caos e anarchia. Max Rockatansky, interpretato da Mel Gibson, è un agente speciale appartenente a una squadra di polizia motorizzata incaricata di mantenere l'ordine su strade pericolose: quando una pericolosa banda uccide la moglie e il figlio, il piano di vendetta scatta inevitabile.

Musicultura 2024 (23.20, Rai 2)

Trasmessa dall'Arena Sferisterio di Macerata, "Musicultura 2024" si conferma come prestigioso festival della canzone popolare e d’autore. Con la conduzione di Carolina Di Domenico e Paola Turci, la serata vede una lunga lista di espoti, che comprende: Tra gli ospiti presenti sul palco dello Sferisterio di Macerata, Enzo Avitabile, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Nada, Marcin, Carlotta Proietti. Con loro i vincitori del prestigioso concorso di Musicultura che nel corso degli anni ha lanciato artisti come Gianmaria Testa, Simone Cristicchi, Pacifico, Fabio Ilacqua, Mannarino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi. Il vincitore del concorso sarà decretato del pubblico dello Sferisterio Nico Arezzo. I candidati sono Anna Castiglia, De.Stradis, Nyco Ferrari, Bianca Frau, Helle, Eugenio Sournia e The Snookers.