Stasera in tv, 5 film e programmi di lunedì 25 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, lunedì 25 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Stanotte a Parigi (21.20, Rai 1)

Alberto Angela prosegue il suo viaggio culturale con la serie "Stanotte a...". Dopo aver esplorato le notturne bellezze di varie città italiane, il divulgatore si sposta oltre i confini nazionali per condurre il pubblico attraverso la magia notturna di Parigi nel nuovo speciale "Stanotte a Parigi". Il percorso include luoghi celebri come la piazza del Trocadero, Montmartre, Place Vendôme, l'Opéra Garnier, la Sainte-Chapelle e la Reggia di Versailles. Giancarlo Giannini interpreta il commissario Maigret, mentre ospiti come Mika, Gianluigi Donnarumma e Lola Ponce arricchiscono la serata con racconti e performance legati alla città.

Crudelia (21.20, Rai 2)

Prequel in live action del classico d'animazione "La carica dei 101", che svela i retroscena della giovane "villain" Crudelia De Mon. Craig Gillespie dirige Emma Stone e ambienta la storia nella Londra degli anni Settanta. L'astuta e vivace Estella tenta di emergere con il suo stile eccentrico e innovativo. Insieme a due complici giovani e briganti, si aggira per le strade della capitale britannica finché le sue affascinanti creazioni catturano l'attenzione della sofisticata Baronessa von Hellman, un'icona della moda dall'eleganza indiscutibile. L'incontro tra le due donne, dalle personalità così diverse e distanti, dà il via a una serie di avvenimenti e svelamenti che conducono Estella a esplorare il suo lato più oscuro. Questo processo trasforma gradualmente la giovane aspirante in Crudelia de Mon, una figura temuta e vendicativa, disposta a tutto pur di affermarsi nel competitivo mondo della moda. Tutto sommato, uno dei live action Disney più riusciti: lavori talvolta fallimentari (ma non al botteghino), ma che trovano in "Crudelia" più di un motivo d'interesse.

La vita è meravigliosa (21.20, Rai 3)

Ripetutamente eletto "miglior film di Natale di tutti i tempi", "La vita è meravigliosa" è il capolavoro di Frank Capra, che dirige uno straordinario James Stewart. Storia di George Bailey, un uomo comune attraverso alcune fasi della vita: dall'infanzia segnata dagli ostacoli alle sfide della giovinezza e, infine, alla maturità. Il regista mira a rappresentare l'importanza di ogni individuo e la possibilità di un fallimento personale, sottolineando l'ottimismo anche nelle difficoltà. La storia si sviluppa attraverso una serie di dilemmi morali, riflettendo la lotta di George tra i propri sogni e le responsabilità familiari. Una strepitosa parabola dickensiana con un finale realmente emozionante.

Hachiko - Il tuo migliore amico (21.25, Rete 4)

Un piccolo classico contemporaneo nel genere "strappalacrime, da consigliare (oppure no?) a tutti coloro che hanno o hanno avuto un cane. Parker, un professore di musica, trova un cucciolo di Akita Inu in stazione e decide di adottarlo, anche se inizialmente sua moglie è contraria. Il legame tra Parker e Hachi diventa profondo, con il cane che accompagna il padrone ogni giorno alla stazione e lo aspetta al ritorno. Un giorno il professore muore improvvisamente, e Hachi continua a recarsi alla stazione, sperando nel ritorno del suo amato padrone.Diretto da Lasse Hallström, e interpretato da Richard Gare, il film è basato sulla storia vera del cane giapponese Hachiko, già portata sul grande schermo in patria.

Concerto di Natale in Vaticano (21.20, Canale 5)

Federica Panicucci conduce la 31° edizione del Concerto di Natale in Vaticano, tenutosi presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma e registrato il 16 dicembre. La serata, arricchita dalla magica atmosfera natalizia, presenta esibizioni di illustri ospiti accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, offrendo un'esperienza musicale e umana emozionante. Il tema centrale è il progetto di solidarietà di Missioni Don Bosco, "Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza". Il cast di ospiti include Joss Stone, Orietta Berti, Virginia State Gospel Choir, Marcella Bella, Giusy Ferreri, Riccardo Cocciante, Gemelli di Guidonia, Alexia, Piccolo Coro Raiz, Rovazzi, Christopher Cross, Alex Britti, Al Bano e altri.

Stasera e domani in TV