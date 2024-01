Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 2 gennaio 2024

Cosa guardare oggi, martedì 2 gennaio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Non ti pago (21.25, Rai 1)

Nuovo tassello della Collection Rai di "Eduardo De Filippo," che riunisce il regista Edoardo De Angelis e l'attore Sergio Castellitto, già protagonisti di trasposizioni televisive di opere del grande drammaturgo. La trama si svolge nella Napoli del 1959, seguendo le vicende di Ferdinando Quagliuolo. L'uomo eredita un banco lotto dal padre e, con il suo fedele compagno Aglietiello, cerca ogni notte visioni per scoprire numeri fortunati. A vincere sarà però Mario Bertolini, segreto fidanzato di Stella, la figlia di Ferdinando, che ha ricevuto i numeri in sogno da Don Saverio, il defunto padre di Ferdinando. Uno sguardo ironico sulla società, con una trama ricca di colpi di scena, invidie e tradimenti. Il cast include anche Maria Pia Calzone nel ruolo di Concetta Quagliuolo, Angela Fontana come Margherita, e Pina Turco, nei panni di Stella Quagliuolo.

Il primo quiz show dell'anno di Rai 2 è l'adattamento italiano di un format di successo internazionale. Il grande gioco, in onda per un totale di sei appuntamenti, si svolge su una scacchiera gigante, con 100 concorrenti specializzati in diverse categorie. Il premio in palio è eccezionale: 100mila euro. La particolarità sta nel fatto che ogni partecipante ha soltanto 45 secondi per vincere un duello contro un avversario o rischiare l'eliminazione immediata. Il concorrente che alla fine conquista l'intero campo da gioco si aggiudica il montepremi. Il quiz spazia su una vasta gamma di argomenti e mira a diventare un'esperienza culturale per tutta la famiglia, combinando competizione, conoscenza e intrattenimento.

È sempre Cartabianca (21.20, Rete 4)

Bianca Berlinguer si prepara ad un 2024 carico di impegni: a partire dall' 8 gennaio la vedremo infatti impegnata in access prime time, dal lunedì al venerdì, con "Stasera Italia", dove prenderà il posto di Nicola Porro; senza per questo tradire gli impegni di "È sempre Cartabianca", l'appuntamento della prima serata del martedì di Rete 4. I piani del governo per i primi mesi del nuovo anno; ma anche la guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Palestina. Il dibattito si presenta denso e importante.

Milan - Cagliari (21.00, Canale 5)

Il 2024 calcistico italiano si apre con gli ottavi di finale della Coppa Italia. Dopo l'eliminazione dalla Champions League - con conseguente "retrocessione" in Europa League, il Milan si ritrova in campionato con un margine di - 9 punti dall'Inter capolista. Anche per questo la Coppa Italia dovrebbe essere, per i rossoneri, un trofeo da non sottovalutati. Con gli uomini contati e un calendario fitto di impegni, l'allenatore Stefano Pioli opterà sicuramente per un turnover significativo. Il Cagliari di Claudio Ranieri, in piena lotta per non retrocedere, ha forse meno da perdere, anche se per forza di cose darà priorità ai prossimi match di campionato.

Will Hunting - Genio ribelle (21.20, Italia 1)

Mentre si dedica alle pulizie nei corridoi del Massachusetts Institute of Technology, un giovane dimostra un talento eccezionale per la matematica con il supporto del professor Lambeau. Diretto da Gus Van Sant, il film, scritto dagli attori Matt Damon e Ben Affleck, si distingue per la straordinaria interpretazione di Robin Williams, che gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista. Questa piacevole parabola, tipicamente statunitense, esplora il potenziale insospettato che si nasconde nelle persone comuni.

