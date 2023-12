Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 27 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Dumbo (21.30, Rai 1)

Trasmessa per la prima volta in chiaro da Rai 1, la versione in live action del classico Disney del 1941, ha diviso il pubblico: da una parte risulta essere migliore di altre produzioni coeve di casa Disney, dall'altra la magia dell'originale risulta essere piuttosto distante e, dato il nome del regista, era forse lecito attendersi qualcosa in più. Il protagonista è Holt Ferrier, un ex star del circo, che insieme ai suoi figli Milly e Joe viene assunto da Max Medici, proprietario di un circo. Il compito della famiglia è prendersi cura di Dumbo, un elefante appena nato con orecchie sproporzionate che lo rendono oggetto di derisione. Quando si scopre che Dumbo può volare, il circo attira l'attenzione dell'imprenditore V.A. Vandevere, che lo recluta per il suo nuovo circo, Dreamland. Tuttavia, dietro la facciata scintillante di Dreamland, Holt scopre oscuri segreti. La versione di Burton amplia la durata e sposta l'attenzione sugli umani, differenziandosi dalla versione animata originale e introducendo nuovi elementi nella storia.

Il giro del mondo in 80 giorni (21.20, Rai 2)

Trasposizione televisiva del celebre romanzo "Il giro del mondo in 80 giorni" di Jules Verne (pubblicato a puntate nel 1872 e successivamente come libro nel 1873), trasmessa su Rai 2 in quattro serate (il 27 e 29 dicembre, e il 3 e 5 gennaio). La storia, ambientata nel 1872 a Londra, ruota attorno a Phileas Fogg, un gentiluomo inglese che scommette 20 mila sterline di riuscire a compiere il giro del mondo in 80 giorni. La trama vede Fogg visitare luoghi e attraversare insidiose avventure, in compagnia di Jean Passepartout e Abigail "Fix" Fortescue, in una serie di avventure mentre cercano di completare il giro del mondo in un periodo di tempo limitato. Nel cast della serie troviamo David Tennant nel ruolo di Fogg, Ibrahim Koma nel ruolo di Passepartout e Leonie Benesch nel ruolo della giornalista Abigail "Fix" Fortescue.

Io canto Generation (21.20, Canale 5)

Arriva all’atto finale il talent di Gerry Scotti riservato alle giovanissime promesse del canto. Chi trionferà succederà nell’albo d’oro del programma a Miriam Di Pisa, vincitrice della quarta edizione, trasmessa nel 2013. Ricordiamo che la giuria di questa edizione è composta da Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Al Bano e Orietta Bert, mentre i coach sono Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Mietta e Benedetta Caretta. Ed ecco l'elenco dei giovani cantanti finalisti che si giocheranno la vittoria finale di Io Canto Generation: Carola Boccadoro; Nicole Corrente; Daniele Mattia Inzucchi; Eric Koci; Sofia Leto; Elia Pedrini; Rocco Pepe; Samuele Spina; Andrea Urru; Marta Viola.

Batman Begins (21.20, Italia 1)

Con "Batman Begins" Christopher Nolan azzera la precedente saga cinematografica dell'uomo pipistrello, inaugurata nel 1989 da Tim Burton, e ne delinea un nuovo inizio. Il film racconta dunque l'origine e gli iniziali addestramenti di Bruce Wayne, il futuro Batman, dopo aver visto i suoi genitori essere assassinati da un rapinatore. Afflitto dal senso di colpa, il giovane intraprende un viaggio che lo porta sull'Himalaya, dove viene iniziato alla via del culto ninja da Ra's Al Ghul e Ducard. Tornato a Gotham City, Bruce decide di combattere l'ingiustizia e la criminalità, identificando Falcone e Crane come i suoi primi nemici. Riconoscendo la necessità di diventare un simbolo per ispirare la giustizia, Bruce adotta l'identità di Batman, il vigilante notturno che si batte contro la corruzione e il crimine a Gotham City. Christian Bale è un apprezzatissimo Batman ma è impossibile non citare l' Alfred Pennyworth di Michael Caine. Nolan farà ancora meglio con il successivo "Il cavaliere oscuro".

Hereafter (21.00, Iris)

"Hereafter" esplora il tema della morte e dell'aldilà attraverso le storie intrecciate di tre personaggi principali: George, Marie e Marcus. Il Clint Eastwood regista affronta il delicato tema in modo limpido e puro, senza cadere nel catastrofismo o nel soprannaturale: le storie si basano su episodi reali o verosimili, come lo tsunami nel sud-est asiatico e l'attentato alla metropolitana londinese, anche se il film presenta elementi insoliti, come la presenza di un sensitivo efficiente e lo stato psico-fisico di vita dopo la morte. Un film intimista, che vale come intenso "affresco interiore", che tratta i sensi di colpa, le frustrazioni e i tormenti dei suoi personaggi. Un po' sottovalutato alla sua uscita, il lungometraggio è interpretato, tra gli altri, da Matt Damon, Cécile de France e Bryce Dallas Howard.

Stasera e domani in TV