Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 2 settembre 2023

Canale 5 ripropone, stasera e la prossima settimana, gli speciali “070”, sintesi di sei concerti tenuti nel 2022 dal cantante Renato Zero al Circo Massimo di Roma, dove ha festeggiato i suoi 70 anni (compiuti nel 2020). Un'occasione per riproporre i suoi grandi classici in compagnia di tanti celebri amici e colleghi. Tra le tante canzoni ascoltiamo “I migliori anni della nostra vita”, “Triangolo”, “Cercami”, “Il carrozzone”, “Il cielo”, “Mi vendo”, “Magari”, “Più su”, “Nei giardini che nessuno sa".

Agnelli (21.30, Iris)

Documentario - per qualcuno un po' agiografico - dedicato a Gianni Agnelli (12 marzo 1921 - 24 gennaio 2003), una delle figure più importanti e carismatiche del post-boom economico italiano. Da playboy a grande industriale, è qui descritto attraverso vari punti di vista: la famiglia, i collaboratori più stretti, le amanti, i nemici, i concittadini torinesi. Per molti è semplicemente l'Avvocato, noto per essere stato il principale azionista e amministratore al vertice della FIAT.