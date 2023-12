Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 31 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, domenica 31 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Trasmesso da Rai 1, "L'anno che verrà" è il tradizionale spettacolo di fine anno condotto da Amadeus. Questa edizione si svolge a Crotone e, dalle 21, continua fino a circa l'una di notte, con il palco allestito nella suggestiva Piazza Pitagora. Il cast artistico include numerosi cantanti italiani, molti dei quali parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. La scaletta comprende esibizioni di Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico e Maninni. Nino Frassica, gli Autogol e Roberta Morise arricchiscono ulteriormente la serata.

La carica dei 101 (21.20, Rai 2)

Uscito nel 1961, "La carica dei 101" è annoverato tra i classici Disney più amati in assoluto, capace di intrattenere, far divertire ed emozionare tante generazioni di pettatori. La trama ruota attorno a Rudy, un musicista londinese, e Anita, una donna di cui si innamora. Parallelamente, i loro due cani, Pongo e Peggy, decidono di seguire l'esempio dei loro padroni e formano una coppia. Quando la perfida Crudelia De Mon rapisce i 15 cuccioli nati dall'unione di Pongo e Peggy, inizia un'avventurosa missione per recuperarli. Realizzato dalla Disney in economia, mescola sapientemente personaggi umani (Crudelia è una delle "cattive" più azzeccate della Disney) e animali (i tanti dalmata davanti alla tv sono rimasti nell'immaginario collettivo).

Capodanno in musica (21.00, Canale 5)

"Capodanno in Musica" è lo spettacolo con il quale Canale 5 saluta i telespettarori, augurando loro buon 2024. Lo spettacolo è ospitato da Genova, nella suggestiva Piazza De Ferrari ed condotto anche quest'anno da Federica Panicucci e si avvale di una gran quantità di ospiti celebri: come Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi e molti altri; con una partecipazione speciale di tutta la scuola di "Amici e collegamenti con Bari, presentati da Mariasole, dove si esibiscono Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

A qualcuno piace caldo (21.00, La 7)

"A qualcuno piace caldo", del 1959 e diretto da Billy Wilder, è uno dei capolavori assoluti della commedia americana e uno degli esiti artistici più elevati del grande regista. La trama coinvolge due musicisti, Joe e Jerry, interpretati da Tony Curtis e Jack Lemmon, che, dopo aver assistito a una strage a Chicago, si travestono da donna per sfuggire ai gangster. Si uniscono a un'orchestra femminile di jazz diretta a Miami: tra di loro una magnifica Marilyn Monroe nel ruolo di Sugar Kane, in quella che è probabilmente la sua prova mignore. Le situazioni comiche sono travolgenti, le battute memorabili, il ritmo incalzante, i ribaltamenti degli stereotipi sessuali . Un film da vedere e rivedere, che si conclude con una delle battute più celebri della storia del cinema.

Blob (23.35, Rai 3)

La speciale maratona di "Blob" - quest'anno dal sottotitolo ""Non c'è nessuno, tranne noi mostri!" - rappresenta da anni la visione alternativa per eccellenza per accogliere il nuovo anno. La serata presenta il suo riassunto del 2023, un anno caratterizzato da eventi eccezionali, come la devastante guerra in Palestina, che ha amplificato le tensioni in un mondo già afflitto da numerosi conflitti. La politica italiana è stata in fermento, e le emergenze climatiche hanno influenzato la vita quotidiana e, di conseguenza, il panorama mediatico. Nonostante la gravità degli avvenimenti, "Blob" intreccia le storie di questo anno, bilanciando gli aspetti più drammatici con quelli più leggeri.

Stasera e domani in TV