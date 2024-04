Stasera tutto è possibile, da questa sera la nuova edizione: ospiti e novità

Stefano De Martino e la scalmanata banda di “Stasera tutto è possibile” torna oggi, 1 aprile 2024, a partire dalle 21.00 su Rai 2, con una nuova e scoppiettante edizione dello show più folle della nostra televisione. La spensieratezza è come al solito alla base di uno spettacolo che si avvale di ospiti che scendono in campo per divertire e divertirsi.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 1 aprile 2024

La sera di Pasquetta si accendono di nuovo i riflettori sul 2024 di "Stasera tutto è possibile", il comedy show più "svitato" della nostra tv, che promette di regalare una pioggia di nuove risate e puro divertimento. Con il ritorno della decima edizione del programma, Stefano De Martino torna a indossare gli abiti di padrone di casa, pronto ad accogliere in studio un cast variegato e pronto a mettersi in gioco.

In questa nuova edizione, oltre alle vecchie conoscenze dello show, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, troviamo in pianta stabile anche due nuovi ingressi: Herbert Ballerina, già accanto a De Martino in "Bar Stella", e Giovanni Esposito. E, naturalmente, non può mancare Vincenzo De Lucia, che con le sue imitazioni, prevalentemente "al femminile", ha già conquistato il pubblico nelle precedenti edizioni.

Il primo appuntamento, dal titolo “Dieci!”, celebra per l'appunto le dieci edizioni del programma, ma anche il simbolo di Napoli: Diego Armando Maradona. L’Auditorium Rai di Napoli è difatti nuovamente il palcoscenico delle otto nuove puntate dello show, con la presenza di vecchi e nuovi amici del programma, tra comici, attori e personaggi dello spettacolo, con il comune intento di donare risate ai telespettatori.

Tra gli ospiti di questa puntata ci saranno Sergio Friscia, Marta Filippi, Rocío Muñoz Morales ed Enzo Miccio, mentre Vincenzo De Lucia promette di stupire nei panni di Barbara d’Urso.

Tra i giochi iconici che non possono mancare c'è ovviamente la "Stanza inclinata", con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, pronta ad accogliere sketch improvvisati. Non mancheranno nemmeno altri grandi classici come “Segui il labiale” e “Rumori di mimo”; senza per questo trascurare qualche novità, come il divertente gioco “Dammi due mani”, dove due ospiti dovranno preparare una ricetta, uno mettendoci la faccia e l’altro solo le mani, con la voce del conduttore a fare da guida.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La prima puntata dell’anno di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 1 aprile su Rai 2 alle 21.00. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

