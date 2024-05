Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

Si rinnova oggi, 13 maggio, l'appuntamento del lunedì con Stefano De Martino e la scalmanata banda di “Stasera tutto è possibile”, lo show di Rai 2 che si propone di donare al pubblico televisivo risate e buonumore, grazie ad un'ampia gamma di giochi e di ospiti, tutti pronti a mettersi in gioco in nome della spensieratezza.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 13 maggio 2024

Nuova puntata per il brillante comedy show di Rai 2. L'appuntamento del lunedì sera rappresenta per il pubblico televisivo un momento di svago e divertimento, un'alternativa valida a tante trasmissioni televisive di attualità, a reality e a fiction. Indubbiamente "Stasera tutto è possibile" non cela il suo aspetto umoristico, presentandosi come un'esperienza divertente che intrattiene sia gli ospiti che il pubblico del programma.

L’odierna puntata ripropone i tanti giochi, marchio di fabbrica dello show. In primis, l'insostituibile Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5°; ma vediamo anche Do Re Mi Fa Male,Passa la palla, Segui il labiale e Serenata STEP.

Realizzato come di consueto presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, "Stasera tutto è possibile" ha come tema della puntata "Momenti di storia". Il conduttore Stefano De Martino è affiancato da una serie di ospiti fissi: da Francesco Paolantoni a Biagio Izzo, da Giovanni Esposito a Herbert Ballerina, fino a Vincenzo De Lucia, che imiterà Milly Carlucci e Anna Moroni. In più, questa sera si mettono in gioco: Carlo Amleto, Valeria Graci, Peppe Iodice, Aurora Ramazzotti, Paolo Ruffini e Alessandra Tripoli.

"Stasera tutto è possibile" è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Il programma è scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La nuova puntata di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 13 maggio 2024 su Rai 2 alle 21.20. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

