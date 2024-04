Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

In onda oggi, lunedì 15 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, la nuova puntata di “Stasera tutto è possibile” ha come titolo "BiblioStep". Stefano De Martino conduce una serata scatenata, affiancato da Biagio Izzo, Franceso Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Giochi e risate con nuovi e vecchi giochi e tanti graditi ospiti.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 15 aprile 2024

Terzo appuntamento dell'anno per "Stasera tutto è possibile", il vivace show comico condotto da Stefano De Martino, che torna su Rai 2 per una nuova serata all'insegna di risate e intrattenimento. Realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, questa volta lo spettacolo è realizzato nell'Auditorium Rai di Napoli, impreziosendo la già calorosa atmosfera partenopea con un tocco di allegria e spensieratezza.

Il tema della serata, "BiblioStep", promette di mescolare cultura e divertimento in una miscela irresistibile. Tutto ciò in compagnia dei volti noti dello show: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, che in questa puntata veste i panni della conduttrice di "Chi l'ha visto?", Federica Sciarelli. Si uniscono questa sera, alla scalmanata compagnia: Nathalie Guetta, Massimo Lopez, Andrea Delogu e Lorella Boccia.

Il Panda, simpatica mascotte del programma, prenderà vita grazie aFrancesco Garzia, portando un tocco di allegria e fantasia a ogni momento della serata. Tra i giochi previsti, oltre al classico "Stanza Inclinata", spiccano nuove sfide come "Step Burger", "Speed Quiz" e "Alphabody". Tra le novità di questa edizione troviamo invece "Rumori di mimo" e "Dammi due mani".

Confermando la regola d'oro dello spettacolo, non ci saranno né vincitori né vinti, ma solo la promessa di una serata all'insegna del buon umore e della spensieratezza; il tutto sotto la guida vocale del brillante conduttore Stefano De Martino.

"Stasera tutto è possibile" è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La terza puntata stagionale di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 15 aprile su Rai 2 alle 21.20. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

