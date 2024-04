Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

La nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, comedy show in onda su Rai 2 oggi, 22 aprile 2024 a partire dalle 21.20, ha come titolo "Arti e mestieri". Il padrone di casa Stefano De Martino, in compagnia di ospiti, di nuova e vecchia data si destreggiano tra divertenti giochi per imbastire uno show all'insegna della spensieratezza.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 22 aprile 2024

Ancora una volta l'allegra brigata di "Stasera tutto è possibile" è al timone della prima serata del lunedì su Rai 2. Oggi, 22 aprile, questa nuova puntata del comedy show si intitola "Arte e Mestieri". L'atmosfera vibrante e spensierata dello show contagia tutti i partecipanti del programma, promettendo una serata di puro divertimento e leggerezza.

Il padrone di casa Stefano De Martino apre le porte agli ospiti di questa puntata: accanto ai nomi degli affezionatissimi Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (nel ruolo di Mara Venier), ci saranno anche Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi, Leonardo Fiaschi e Anna Tatangelo. A rendere ancora più vivace l'atmosfera ci sarà la presenza della simpatica mascotte del programma, il Panda, animato da Francesco Garzia.

Tra i giochi previsti per la serata, oltre al classico "Stanza Inclinata", troveremo le novità stagionali "All’unisono", "Dammi due mani", "Decollo immediato", "Segui il labiale", "Stammi dietro dance". Ma la vera sorpresa sarà l'esordio di "Vorrei ringraziare", un gioco che vedrà alcuni ospiti chiamati al centro del palco per ricevere il "Golden Step" per una categoria specifica; dopodichè, dovranno salire sul podio e fare un discorso di ringraziamento per il premio appena ricevuto.

"Stasera tutto è possibile" è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La nuova di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 22 aprile su Rai 2 alle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV