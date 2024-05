Stasera tutto è possibile, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Si conclude oggi, 23 maggio, a partire dalle 21.20, il primo ciclo del 2024 di “Stasera tutto è possibile”, lo show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, affiancato da ospiti fissi oppure occasionali. Con la solita vivacità e un'ampia gamma di giochi, il cast della trasmissione diverte e si diverte, in nome dell'allegria e della spensieratezza.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 23 maggio 2024

Siamo ormai arrivati all’epilogo della nuova per "Stasera tutto è possibile", frizzante comedy show di Rai 2, che ha nuovamente confermato e ampliato il suo successo presso i tanti telespettatori che vogliono godersi qualche ora di puro divertimento.

L'ultima puntata stagionale del popolare show, condotto da Stefano De Martino, si preannuncia scatenata e ricca di sorprese e, in via del tutto eccezionale, abbandona l'abituale collocazione del lunedì e va in onda oggi, giovedì 23 maggio, sempre in prima serata su Rai 2.

In onda dall’Auditorium Rai di Napoli, il tema scelto per questa conclusione di stagione è "Olympic STEP". Per questa occasione speciale, il cast abituale composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che offrirà una spassosa imitazione di Barbara d’Urso), sarà affiancato da ospiti d’eccezione: Fabio Caressa, Sergio Friscia, Nathalie Guetta ed Ema Stokholma.

La vivace compagnia, guidata dall’energetico Stefano De Martino, si lancia in una serie di esilaranti giochi, veri e propri marchi di fabbrica del programma: innanzitutto l'iconica “La Stanza Inclinata”, ma anche “Speed Quiz”, “Patapouf”, “Segui il labiale” e “La coppia che scoppia”.

Con queste premesse, la puntata finale di "Stasera tutto è possibile" conclude la stagione con un’esplosione di risate e buonumore, mantenendo fede alla sua missione di portare leggerezza e divertimento nelle case degli italiani.

"Stasera tutto è possibile" è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Il programma è scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La nuova puntata di “Stasera tutto è possibile” va in onda mercoledì 23 maggio 2024 su Rai 2 alle 21.20. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV