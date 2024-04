Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

In onda oggi, 29 aprile 2024, il nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile” ha come titolo "Essere e Benessere". Stefano De Martino e i suoi amici sono pronti a divertire e a divertirsi, tra giochi, scherzi e complicità. Tra gli ospiti di questa sera, Manuela Arcuri e Jonathan Kashanian. L'appuntamento è per le 21.20, come sempre su Rai 2.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 29 aprile 2024

Questa settimana, il lunedì si apre con il solito rituale di risate, grazie a Stefano De Martino e la sua vivace compagnia nel varietà "Stasera tutto è possibile". Una serata dedicata al divertimento puro, pensata per regalare al pubblico un'iniezione di allegria per affrontare la settimana con il sorriso. Tra giochi oltre all’amatissimo Stanza Inclinata, ritroviamo: Alphabody, Passa la palla, Ruba gallina, Serenata Step.

Accanto a De Martino troviamo gli immancabili Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con quest'ultimo pronto a divertire con la sua imitazione di Maria De Filippi. Il tema di questa puntata è "Essere e Benessere". Tra gli ospiti pronti a mettersi in gioco ci sono anche Manuela Arcuri, Jonathan Kashanian, Roberto Lipari e Giulia Vecchio. Vediamo in scena anche la simpatica mascotte del programma: il Panda animato da Francesco Garzia.

Il comedy show "Stasera tutto è possibile" va in onda dall'Auditorium Rai di Napoli; ed è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, la regia è firmata da Cristiano D’Alisera.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La nuova puntata di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 29 aprile su Rai 2 alle 21.20. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

