Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

Nuovo appuntamento con Stefano De Martino e la banda di “Stasera tutto è possibile”, lo show capace di imprimere al palinsesto Rai 2 una ventata di buonumore. In onda oggi, lunedì 6 maggio, la nuova puntata ha come tema portante “Step by Night” e ospita, tra gli altri, Paola Barale e Bianca Guaccero. Di seguito, le anticipazioni della serata.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 6 maggio 2024

Dall'Auditorium Rai di Napoli, inizia la nuova settimana con l'ormai tradizionale spettacolo di Stefano De Martino e i suoi vivacissimi ospiti. Il programma varietà "Stasera tutto è possibile" promette una serata di svago senza, ideata per infondere al pubblico abbondanti dosi di divertimento. Tutto ciò anche grazie alla grande quantità di giochi, che ritroviamo anche questa sera: La stanza inclinata, certo, ma anche La coppia che scoppia, Golden STEP, Stammi dietro dance e Speed Quiz.

Complici dello spettacolo sogno gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, imitatore che a questo giro veste i panni della Francesca Fagnani di "Belve". Il motivo conduttore puntata è Step by Night". Si aggiungono agli ospiti/giocatori che vanno a comporre il cast di questa sera: Paola Barale, Bianca Guaccero, Angelo Pisani e Claudio Lauretta. Da menzionare, inoltre, la mascotte del programma: il simpatico Panda, animato da Francesco Garzia.

"Stasera tutto è possibile" è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Il programma è scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La nuova puntata di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 6 maggio 2024 su Rai 2 alle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

