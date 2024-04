Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera

Dopo il debutto stagionale della scorsa settimana, caduto proprio in occasione della Pasquetta, torna oggi, 8 aprile, lo show più scalmanato della nostra tv: “Stasera tutto è possibile”. In onda a partire dalle 21.20 su Rai 2, il secondo appuntamento del 2024 ha come titolo "M’ama non m’ama".

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 8 aprile 2024

Altra scintillane puntata di "Stasera tutto è possibile", l'irresistibile cocktail di comicità e divertimento che promette risate senza sosta agli irriducibili spettatori. Stefano De Martino veste i panni di conduttore e guida una carrellata di personaggi eclettici attraverso le peripezie più esilaranti.

In questa nuova edizione, accanto ai veterani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, troviamo due nuovi ingressi fissi, ma comunque non estranei al palco dello show: Herbert Ballerina e Giovanni Esposito.

Il tema del secondo episodio della seconda puntata, in onda oggi, 8 aprile, è "M’ama non m’ama", un'occasione perfetta per una serata ricca di gag e divertenti sketch . Oltre ai già citati, gli ospiti includono Max Giusti, Bianca Guaccero, Maria Sole Pollio e Mara Maionchi. Quest'ultima sarà doppiamente protagonista in quanto "vittima designata" dell'imitazione di Vincenzo De Lucia, che durante la puntata si cimenterà anche con una versione tutta da ridere di Maria De Filippi.

Tra i classici e immancabili giochi il punto di riferimento resta la "Stanza inclinata", con il suo pavimento inclinato a 22,5 gradi, grande contenitore di sketch improvvisati. Tra i cavalli di battaglia della trasmissione ci saranno anche prove come “Segui il labiale” e “Rumori di mimo”, insieme a nuovi e divertenti giochi come “Dammi due mani”, dove due ospiti dovranno preparare una ricetta, uno mettendoci la faccia e l’altro solo le mani, il tutto sotto la guida vocale del conduttore.

"Stasera tutto è possibile" è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming

La seconda puntata dell’anno di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 8 aprile su Rai 2 alle 21.20. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

