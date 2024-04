Stefano De Martino vuole "rubare" Affari tuoi ad Amadeus? Spunta il clamoroso retroscena

È di due giorni fa l'indiscrezione secondo cui Amadeus sarebbe vicino all'uscita dalla Rai: "Una parte dell'azienda spinge con forza per la permanenza del conduttore, mette sul tavolo offerte importanti, ma il problema non sarebbe di natura economico" ha scritto Dagospia riferendosi alle difficoltà nelle trattative tra il conduttore e la tv pubblica per il rinnovo del contratto. Proprio nel solco di questa incertezza, arriva adesso l'ulteriore voce che fa il nome di Stefano De Martino come possibile sostituto dello showman alla conduzione di Affari tuoi, qualora la situazione non dovesse risolversi.

Piccolo passo indietro. Stamattina Fiorello ha commentato i rumors che darebbero Amadeus sempre più lontano dalla Rai. "Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa..." ha scherzato Fiorello nel corso del suo Viva Rai2! E alla domanda: "Amadeus resta in Rai o va altrove?", lo showman ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del 'Silenzio fuori ordinanza': "Questo lo dedico alla Rai", ha aggiunto. Poco dopo ecco che su X Giuseppe Candela, altra firma di Dagospia, ha lanciato un post sull'argomento insinuando, appunto, che proprio il ballerino si starebbe dando da fare per soffiare ad Amadeus il posto al timone del quiz di Rai 1 nel caso di effettivo addio.

"Fiorello: "Qualora un giorno i pacchi non dovessero essere più di Amadeus, lì condurrà il ministro Lollobrigida". Volete sapere chi briga per "rubargli" Affari tuoi? Stefano De Martino. Stimato da maggioranza, Rossi è suo fan", ha scritto Candela accennando al direttore della Rai Giampaolo Rossi. Non solo: l'attuale conduttore di Stasera tutto è possibile avrebbe anche altre mete: "Il ballerino punta pure a Sanremo (avvisate Conti)!", si legge ancora, con un riferimento a Carlo Conti che pure nei giorni scorsi aveva commentato la possibilità di un ritorno alla conduzione e alla direzione artistica del Festival dopo il quinquennio di Amadeus.

Al momento il retroscena così raccontato non ha trovato commenti da parte dei diretti interessati. Solo un mese, fa, tuttavia, alla domanda sulla possibilità che potesse essere al timone di Sanremo 2025, Stefano De Martino si era detto "ancora molto giovane" e con "troppa poca esperienza", senza però escludere una eventuale proposta. "Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice", aveva ammesso.