Stefano De Martino sarà "testato" prima di condurre Affari Tuoi: che cosa significa

Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore di Affari Tuoi dopo l'era di Amadeus passato al canale Nove di Discovery. La notizia circola da settimane ma solo il prossimo 19 luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, la decisione sarà ufficiale. Tuttavia, stando alle indiscrezioni riportate da Dagospia, ci sarebbero ancora delle perplessità in merito all'incarico dell'ex ballerino da anni volto di Rai 2. Pare, infatti, che i dirigenti del servizio pubblico e soprattutto Banijay (società di produzione del programma preserale di Rai 1) abbiano deciso di testare le sue capacità senza attendere agosto-settembre.

"Per poter correggere in corsa il tiro, d'altronde, come Dagoanticipato la società di produzione aveva espresso parecchi dubbi sul suo nome ma i vertici Rai non hanno voluto sentire ragioni", scrive Giuseppe Candela facendo poi riferimento a "un contrattone d'oro di quattro anni per un totale di 8 milioni di euro, cifra che per molti potrebbe essere ancora più alta". E ancora: "In quella fascia non si può sbagliare, nemmeno calare troppo. A quei livelli, dunque, non è possibile concepire uno sbaglio, motivo per cui sono state fissate delle prove presso il Teatro delle Vittorie dal 24 al 28 giugno. Per quell'occasione si cercano infatti "figuranti speciali di varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti finti concorrenti. Bisogna saper interagire con il conduttore Stefano De Martino, è richiesta spigliatezza e una buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo".

Stefano De Martino in Rai grazie ad Arianna Meloni?

Già prima della conferma sul contratto tra Stefano De Martino e la Rai, le indiscrezioni su una presunta simpatia per l'ex ballerino da parte di Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia nonché responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fdi, che avrebbe agevolato la sua promozione, erano circolate come fonte di qualche "agitazione in Rai", causa anche di imbarazzo per i vertici di viale Mazzini. Dopo giorni di rumors è arrivata poi la secca smentita della diretta interessata che ha negato ogni retroscena, compresa la conoscenza del conduttore tv e, quindi, il suo intervento per attribuirgli la conduzione dei programmi Rai. "Non ho mai avuto modo di conoscere Stefano De Martino, guardo molto poco la tv e non mi interesso delle dinamiche in Rai, mi occupo h24 solo di Fratelli d'Italia e della straordinaria campagna elettorale che stiamo facendo sui territori", le parole di Meloni: "Fantasy per fantasy, al giornalismo creativo preferisco di gran lunga grandi saghe come il Trono di Spade".

