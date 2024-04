Stefano De Martino al posto di Amadeus: il passaggio a Rai 1 è ufficiale

La Rai avrebbe trovato il sostituto di Amadeus: Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici che ha abbandonato la danza per vestire i panni del presentatore sarebbe l'asso nella manica di viale Mazzini. Secondo quanto scrive TvBlog quelle che fino a poche ore fa erano solo ipotesi sarebbero già realtà. Al momento non sarebbe ancora stato deciso se a De Martino sarà affidato Affati Tuoi o i Soliti Ignoti, ma sicuramente dalla prossima stagione, quindi da settembre/ottobre, lo vedremo al timone di uno dei due o forse anche di entrambi gli show: l'ipotesi doppia sarebbe ancora sul piatto.

La Rai infatti potrebbe pensare di dare tutti e due i programmi a De Martino: i Soliti Ignoti potrebbero essere la "palestra giusta" prima di affidargli un programma importante, in termini di ascolti, come Affari tuoi. Proprio in questi giorni sarebbe in corso un dialogo, giunto alle battute conclusive, tra l'azienda e il presentatore per capire in quali termini Stefano sarà legato, in esclusiva, con la Rai per tre anni. Viale Mazzini starebbe anche "trattando con Banijay un accordo quadro per i due format insieme a tante altre cose". De Martino però non lascerebbe il fortunato Stasera tutto è possibile, programma Rai più visto della seconda serata, e con le opportune modifiche anche quello potrebbe cambiare casacca e passare a Rai1. Al vaglio anche la sua conduzione di eventi musicale e di "altre prime serate". Se le indiscrezioni verranno confermate, la prossima stagione televisiva sarà per De Martino una grande iniezione di autostima (e di responsabilità).