Stefano De Martino, l'annuncio della Rai: "Firmato un accordo pluriennale". L'indiscrezione sul "megacompenso"

La Rai punta su Stefano De Martino, ora è ufficiale. Dopo le indiscrezioni che per settimane hanno fatto il nome dell'ex ballerino come possibile volto di spicco al posto di Amadeus, un comunicato diramato da Viale Mazzini ha confermato la scelta: lo showman 34enne, al timone del programma di Rai2 Stasera tutto è possibile, ha firmato con l'azienda un accordo pluriennale. De Martino - spiega una nota di Viale Mazzini - sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi "colgono l'occasione per esprimere i complimenti all'artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione".

Il comunicato arriva poco dopo il lancio di un'esclusiva di Giuseppe Candela che su Dagospia aveva anticipato la decisione aggiungendo dettagli sull'accordo che prevederebbe anche un opzione su Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti e un compenso molto cospicuo: "Come anticipato il 10 aprile Stefano De Martino a #Affarituoi, nonostante il no di Banijay. Il ballerino, stimato da Fdi e secondo Oggi da Arianna Meloni, ha ottenuto contrattone di 4 anni che farà discutere: megacompenso, access e prime time, opzione Sanremo post Conti". A Stefano De Martino, dunque, dovrebbe andare la conduzione di uno dei titoli più pregiati dell'access prime time di Rai1, Affari Tuoi, format prodotto da Banijay nelle mani di Amadeus fino alla fine di questa stagione che segna il termine del suo rapporto con la Rai.

Come anticipato il 10 aprile Stefano De Martino a #Affarituoi, nonostante il no di Banijay. Il ballerino, stimato da Fdi e secondo Oggi da Arianna Meloni, ha ottenuto contrattone di 4 anni che farà discutere: megacompenso, access e prime time, opzione Sanremo post Conti — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 23, 2024

La "simpatia" di Arianna Meloni per Stefano De Martino

È di qualche giorno fa l'indiscrezione pubblicata su Oggi da Alberto Dandolo secondo cui Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia, sarebbe una fan di Stefano De Martino e non si perderebbe neanche un suo show. La "simpatia" avrebbe messo agitazione in Rai, dal momento che da tempo si parla di una "TeleMeloni" come fonte di malcontenti, polemiche e "censure". Già allora il magazine dava per certo che De Martino avrebbe condotto Affari Tuoi: "Il ballerino già si starebbe portando avanti con incontri e riunioni, anche informali. Non ultima quella nel privè di un lussuoso hotel" si leggeva. Oggi la conferma del contratto pluriennale.

Da Mediaset alla Rai, la carriera di Stefano De Martino

Sono anni che Stefano De Martino ha appeso al chiodo la sua carriera di ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi nel 2009. In quell'edizione partecipò anche Emma Marrone con cui ebbe una relazione finita con l'incontro con Belen Rodriguez, madre del figlio Santiago, che poi diventerà sua moglie. Dopo la fine del suo matrimonio De Martino ha deciso di cambiare il suo approccio ai social: pochi contenuti e mirati, rare foto con il figlio e sopratutto la quasi totale assenza di contenuti inerenti la sua vita sentimentale che, dopo il ritorno di fiamma con Belen e la chiusura anche di quella parentesi, è rimasta sconosciuta al pubblico. Insomma, De Martino ha lavorato per scrollarsi di dosso la qualifica di "ex di" e costruirsi un'immagine ora illuminata dal riconoscimento professionale da parte della Rai.