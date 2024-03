Parterre delle grandi occasioni per la prima data romana di "Meglio stasera", il quasi one man show di Stefano De Martino. Tra gli ospiti in platea al teatro Brancaccio però ce n'era uno d'eccezione, Renzo Arbore, da sempre punto di riferimento professionale del conduttore napoletano. Proprio durante la serata Stefano ha deciso di omaggiarlo: "Non mi fate fare brutte figure, c'è Renzo Arbore in platea", ha detto rivolgendosi alla sua orchestra. "Scusaci Renzo, ma come avrai capito questo spettacolo è low budget", ha poi scherzato. Poco dopo ha chiuso lo show sulle note di "Ma la notte no", brano interpretato da Arbore negli anni Ottanta. Seduto tra le prime file, l'autore, musicista e conduttore ha fatto un cenno di saluto con la mano in risposta. Da sempre De Martino definisce Arbore sua icona televisiva, "il più grande di tutti", perché "in tutti i programmi di oggi vedo un accenno al suo processo creativo".