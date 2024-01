"Con quante donne ho tradito?": Stefano De Martino rompe il silenzio (anche su Alessia Marcuzzi)

Alla fine è arrivato anche a Stefano De Martino il Tapiro di Striscia la Notizia, per lui si tratta del terzo. Il momento della consegna andrà in onda domani, 11 gennaio, su Canale 5. Ma intanto è già possibile sapere alcune delle risposte dell'ex ballerino e conduttore.

Valerio Staffelli ha bloccato De Martino in una via di Milano e senza girarci troppo intorno gli ha chiesto: "Lei è un traditore seriale?". De Martino, con un grande sorriso stampato sul volto ha replicato: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta". Questa frase fa riferimento alle parole, dopo che Belen parlò delle amanti dell'ex a Domenica In, che De Martino ha pronunciato nel salotto di Che tempo che fa ("Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Poi c'è chi si sente di renderla pubblica e di raccontarla e chi, invece, se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità")

Immancabile poi una domanda su Alessia Marcuzzi. In queste settimane si è riaccesa l'attenzione su di loro dopo che Rodriguez ha confermato sui social che il suo ex marito l'avrebbe tradita anche con lei. "Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?", ha chiesto Staffelli. "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social", ha ribattito il conduttore napoletano.

Stefano poi tramite l'ironia risponde alla provocazione dell'inviato di Striscia che gli chiede con quante donne abbia realmente tradito Belen: "La matematica non è mai stata il mio forte…", ha glissato De Martino.