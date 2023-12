Stefano De Martino, stasera in tv lo show: scaletta e ospiti di "Da Natale a Santo Stefano"

Con "Da Natale a Santo Stefano", il conduttore Stefano De Martino si fa showman a tutto tondo e, tra musica e danza, ospita personalità dello spettacolo per dare vita ad una piacevolissima serata. Un'occasione per restituire, con divertente garbo, l'avvolgente calore natalizio: l'appuntamento è per oggi, martedì 26 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2.

Da Natale a Santo Stefano le anticipazioni della serata

Ancora in clima natalizio, Stefano De Martino si prepara a regalare una serata speciale con il suo show "Da Natale a Santo Stefano": un mix di colori, amicizia, buona musica e risate daranno vita a uno spettacolo che promette di conquistare il pubblico.

In un clima giocoso di allegria e familiarità, il conduttore si esibirà in balli, canzoni e momenti comici, coinvolgendo amici nuovi e di vecchia data: tra tradizione e innovazione, un Christmas show tutto da gustare.

La serata vedrà la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Carlo Conti, il maestro pasticcere Iginio Massari, Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni, Herbert Ballerina, Giulia Vecchio e Giovanni Esposito. La grande musica sarà protagonista grazie alla presenza della voce di Nina Zilli e alla tromba di Fabrizio Bosso.

L'iniziativa "Da Natale a Santo Stefano" condivide molte somiglianze con lo spettacolo teatrale di De Martino, "Meglio Stasera", che intraprenderà presto un tour in tutta Italia. Un connubio di esperienze che si fondono, creando un'atmosfera unica che entrerà nei cuori del pubblico sia in forma live che televisiva.

Lo show è prodotto da ITV Movie per la Direzione Intrattenimento Prime Time, con la regia di Sergio Colabona e la scenografia curata da Chiara Castelli. La presenza di un'orchestra di 30 elementi e 20 ballerini aggiunge ulteriore ricchezza a un evento pensato per portare la magia del Natale nelle case degli spettatori.

Stefano De Martino si è affermato negli ultimi anni come uno degli showman più amati della televisione italiana. La serata di "Da Natale a Santo Stefano" rappresenta un regalo natalizio per il pubblico, un'occasione di festa e intrattenimento che porterà calore e allegria durante la giornata di Santo Stefano.

Dove vedere "Da Natale a Santo Stefano" in tv e in streaming

Lo show con Stefano dal titolo "Da Natale a Santo Stefano" va in onda oggi, 26 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV