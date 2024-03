Martedì 19 marzo 2024 parte, in prima serata su Rai 1, la seconda stagione di "Studio Battaglia". Legal drama interpretato da un cast che comprende, tra le altre, Barbora Bobulova e Lunetta Savino, affronta in ogni episodio tematiche complesse e di sicuro interesse. Ma da quante puntate è composta la seconda stagione della serie e quando andrà in onda l'ultimo episodio? Scopriamolo insieme.

Studio Battaglia 2: quante puntate sono e quando finisce

Prodotta da Palomar in collaborazione con Tempesta e Rai Fiction e diretta da Simone Spada, la seconda stagione di "Studio Battaglia" mantiene il suo mix di legal drama e commedia familiare. La prospettiva rimane prevalentemente femminile, scandagliando le dinamiche tra madri, figlie, mogli e compagne e i rapporti tra generazioni diverse. Tra le tematiche di questi nuovi episodi troviamo quelle delle adozioni, le relazioni tossiche, gli haters online, il diritto alla privacy, la dipendenza economica dei figli, le separazioni in tarda età, il divorzio breve, il diritto all’oblio.

Molto ricco il cast della serie, che comprende: Barbora Bobulova (Anna Battaglia); Lunetta Savino (Marina Battaglia); Miriam Dalmazio (Nina Battaglia); Marina Occhionero (Viola Battaglia); Giorgio Marchesi (Massimo Munari); Thomas Trabacchi (Alberto Casorati); Massimo Ghini (Giorgio Battaglia); Giovanni Toscano (Alessandro Del Vecchio); Sara Putignano (Michela Fini); Raffaele Esposito (Corrado Fini); Carla Signoris (Carla Nobili – ex signora Parmegiani); David Sebasti (Zander).

Ma di quante puntate è composta la seconda stagione della serie e quando finisce. Il calendario è così strutturato:

Prima puntata - Primo e secondo episodio: 19 marzo 2024

Seconda puntata -Terzo e quarto episodio: 26 marzo 2024

Terza puntata - Quinto e sesto episodio: 2 aprile 2024

Le tre serate (una in meno rispetto alla precedente stagione), ciascuna della durata di circa 100 minuti, raccontano le vicende delle sorelle Anna e Nina, insieme alla madre Marina, che tornano a lavorare nello Studio Zander, ora rinominato Zander Battaglia. Oltre alle tre avvocate principali, la famiglia comprende anche Viola, la sorella minore. Ciascun episodio sviluppa un caso legale assegnato allo Studio, affrontando così alcuni temi rilevanti.

