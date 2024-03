Studio Battaglia 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Trasmessa da Rai 1 a partire dalla scorsa settimana, la seconda stagione di "Studio Battaglia" è composta da tre puntate, la seconda delle quali va in onda oggi, martedì 26 marzo 2024, con tre puntate inedite, trasmesse da Rai 1 nel corso di altrettante prime serate. Nell'odierno appuntamento particolare attenzione è riservata a Nina, che scopre di essere incinta.

Studio Battaglia 2, anticipazioni seconda puntata

Nel primo episodio serale di "Studio Battaglia", Nina nasconde un segreto che rischia di farle mettere in discussione tutto e l’unico con cui sente di potersi confidare è Giorgio, al quale fa visita nella clinica dove è stato ricoverato dopo l’infarto: a lui rivela di essere incinta. Intanto, insieme alla madre, Marina si immerge nel caso di un padre che vuole negare l’assegno di mantenimento al figlio ormai trentenne e poi, con la sorella Anna, affronta la delicata istanza di Raffaella Pisani, l’ex paziente oncologica (una figura già introdotta nella prima stagione della serie) determinata ad avere un figlio con gli strumenti che l’Italia offre a una donna single.

Nel secondo episodio della serata (e quarto stagionale), Viola è intenta a superare un momento difficile cercando un appartamento per sé e Alessandro, mentre Anna assiste Michela Fini in una separazione che potrebbe essere mediaticamente esposta e senza esclusione di colpi, dal momento che il marito Corrado ha scelto per la sua difesa la Santacroce, un’avvocata senza scrupoli. Sul piano lavorativo, Anna non ha dubbi: vuole Massimo al suo fianco in questa guerra, ma su quello personale, invece, le indecisioni la fanno da padrona. Alberto, intanto, le organizza una festa a sorpresa per i loro vent’anni di matrimonio. E Marina, proprio grazie al podcast “Rinascite”, ha ritrovato un amico di vecchia data.

Tratta da una serie britannica dal titolo "The Split", la terza stagione di "Studio Battaglia" è sceneggiata da Lisa Nur Sultan e Federico Baccom. Il regista Simone Spada dirige un cast che comprende: Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Giovanni Toscano, Sara Putignano, Raffaele Esposito, Carla Signoris e David Sebasti.

Dove vederlo in tv e in streaming (26 marzo 2024)

La seconda puntata di "Studio Battaglia 2" va in onda martedì 26 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

