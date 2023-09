Tale e Quale Show, lite furiosa tra due concorrenti: "Lei urlava"

La nuova edizione di Tale e Quale Show non è ancora partita che già avanzano rumors su presunti malumori. La puntata di esordio del programma condotto da Carlo Conti è fissata per venerdì 22 settembre in diretta su Rai 1, ma in questi giorni di prove e consuete foto di rito per il debutto pare che il clima non sia dei più sereni. A raccontarlo è stata Deianira Marzano, sempre informata sulle dinamiche del gossip, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato la chat con qualcuno testimone della scena: uno dei concorrenti non riusciva a trovare il vestito del personaggio che doveva interpretare perché qualcuno glielo aveva nascosto e così sarebbe andata su tutte le furie. Alla fine l'abito è stato trovato dal truccatore, pure lui finito nel mezzo "perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito".

"Comunque hanno continuano a discutere durante i posati e non vi dico… Con quella voce starnazzante da oca. Io sono dovuto uscire dallo studio perché mi veniva da ridere" si legge ancora nella schermata condivisa sui social dove si mostra la conversazione rivelatrice del presunto battibecco. Debitamente oscurati i nomi dei soggetti protagonisti, nessun altro dettaglio trapela sulla vicenda che riguarderebbe qualcuno del cast della nuova edizione di cui, come ha confermato Carlo Conti, non farà più parte Cristina Scuccia diversamente da quanto annunciato in precedenza.