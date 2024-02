Tale e Quale Sanremo, riassunto puntata 24 febbraio: vincitore, classifica ed esibizioni

Siamo giunti all'attesissima finale di Tale e Quale Sanremo, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 sabato 24 febbraio che vede in giuria la regina Loretta Goggi, l'attore Giorgio Panariello, il cantautore e paroliere Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi come quarto giudice d'eccezione. Alessandro Greco e Tiziana Rivale, in quanto vincitori delle due serate dedicate a Sanremo, si scontrano in un duello finale all'ultima nota, dove a trionfare è il ricordo di uno dei più grandi cantautori italiani. A vincere l'edizione è infatti il conduttore radiofonico, passato alla finalissima portando sul palco una perfetta imitazione de "Gli amori" di Toto Cutugno, mentre al secondo posto troviamo la Rivale nei panni di Loredana Bertè con "Pazza", la tanto apprezzata canzone cantata al Festival di Sanremo 2024.

Il riassunto del 24 febbraio di Tale e Quale Sanremo 2024

Sappiamo già chi vince la finale del 24 febbraio, ma come se la cavano gli altri protagonisti della serata? Ricordiamo che in gara a Tale e Quale Sanremo ci sono Paolo Conticini nei panni di Fausto Leali, uno dei più bravi della serata per quanto riguarda l'imitazione della voce, Lidia Schillaci come Annalisa con "Sinceramente" (ma della cantante originale c'è ben poco), mentre Pierpaolo Pretelli è Lazza con "Cenere" (per Malgioglio non è Lazza), Gigliola Cinquetti interpreta Patty Pravo, e Virginio è Nek (non arriva alla finalissima per un punto). Tra gli altri artisti sul palco troviamo una meravigliosa Silvia Salemi (Anna Oxa), Massimo Di Cataldo (Lucio Battisti), Tiziana Rivale con la sua magnifica Loredana Bertè (più per la voce che per il trucco), Andrea Agresti (Francesco Nuti), e Deborah Iurato nei panni di Laura Pausini. Ginevra Lamborghini dovrebbe imitare Anna Tatangelo ma Carlo Conti riferisce che non può esibirsi perché indisposta.

Come sempre, i protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale regalano grandi emozioni, anche se a emergere su tutti sono Paolo Conticini con la sua "Mi manchi", Tiziana Rivale con "Pazza" e Alessandro Greco con "Gli amori". Durante la serata, quando c'è "Fausto Leali" sul palco, Iva Zanicchi dice all'attore di aver cantato il brano con la grinta giusta, la stessa che ci mette in maniera "naturale" l'artista imitato, ma Malgioglio le urla che è una falsa: "Te lo posso dire? Sei bugiarda. Io dico la verità, lei solo bugie... Lui sforza la voce...". La Zanicchi gli risponde a tono: "Ma stai zitto o no? Guarda che ti tolgo il lampadario che hai sulla testa" (sappiamo che al paroliere piace vestirsi in modo stravagante...). Tutti ridono, compreso il diretto interessato e il pubblico che pochi istanti prima lo aveva fischiato. A rendere ancora più divertente la serata, al di là dei battibecchi tra Malgioglio e la Zanicchi e le battute di Panariello contro il giudice più temuto del talent, sono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, sempre pronti a intrattenere il pubblico, questa volta sulle note di "Barbie Girl" degli Aqua e con abiti rigorosamente rosa addosso.

Non manca infine un riferimento al programma di Maria De Filippi "C'è Posta per Te", in onda su Canale 5 proprio questa sera. Dopo l'esibizione di "Annalisa" infatti, Cristiano Malgioglio approfitta per salutare la conduttrice: "Volevo mandare un grande abbraccio a una persona meravigliosa, anche visto che Annalisa ha vinto Amici". Carlo Conti a questo punto non si lascia sfuggire l'occasione: "Apro la busta". Il cantautore è così libero di proseguire il suo discorso: "Cara Maria, sono davvero felice di questi grandi talenti che escono dalla tua produzione, ti amo", e poi il conduttore chiude nuovamente la busta e riprende la gara.

La classifica

1. Tiziana Rivale in Loredana Bertè (56 punti)

2. Virginio in Nek (55 punti)

3. Silvia Salemi in Anna Oxa (54 punti)

4. Gigliola Cinquetti in Patty Pravo (47 punti)

5. Deborah Iurato in Laura Pausini (46 punti)

6. Lidia Schillaci in Annalisa (42 punti)

7. Pierpaolo Pretelli in Lazza (38 punti)

8. Paolo Conticini in Fausto Leali e Massimo di Cataldo in Lucio Battisti (31 punti)

10. Andrea Agresti in Francesco Nuti (30 punti)