Carlo Conti svela il cast di "Tale e Quale Show": ecco i 10 concorrenti

Lavori in corso per la prossima edizione di "Tale e Quale Show". Nel pieno dell'estate Carlo Conti ha messo a punto il cast della prossima edizione, che si terrà a partire dal 22 settembre in prima serata su Rai Uno. Dieci protagonisti, selezionati tra vecchi e giovani volti televisivi, "oltre ai ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni", tiene a sottolineare il conduttore e autore.

Pamela Prati

Jasmine Rotolo

Cristina Scuccia

Maria Teresa Ruta

Ilaria Mongiovì

Ginevra Lamborghini

Lorenzo Licitra

Scialpi

Gaudiano

Alex Belli

Perché Cristina Scuccia è fuori dal cast di Tale e Quale Show

Un discorso a parte merita Cristina Scuccia. La ex suora, vincitrice di The Voice nel 2014 e protagonista dell'Isola dei Famosi, era infatti nella lista dei concorrenti annunciati da Carlo Conti due mesi fa. In seguito, la notizia che Scuccia fosse stata esclusa dalla rosa dei partecipanti aveva iniziato a serpeggiare, priva però della ufficialità che di recente ha fornito lo stesso conduttore. "Durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via", ha spiegato Conti: "Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi' avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show, pure quest'anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare".