Tale e quale show, puntata di stasera: le imitazioni in scaletta

Continua il successo di “Tale e Quale Show”, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che va in onda oggi, venerdì 27 ottobre 2023, dalle 21.25, con la sua sesta puntata stagionale. La trasmissione prodotta dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, giunta alla tredicesima edizione, deve fare i conti con il forfait (per infortunio) di Scialpi, ma garantisce un'altra serata ricca di musica e divertimento. Scopriamo le anticipazioni di questa serata: chi saranno gli artisti imitati questa sera?

Dove eravamo rimasti

Il quinto appuntamento con lo show di Rai 1 è terminato con il trionfo di Lorenzo Licitra che ha omaggiato Alex Baroni e la sua "Cambiare". Al secondo posto si è classificato Guadiano, che si è esibito in "Take Me to a Church", imitando Hozier. Ha chiuso il podio Jo Squillo, vestendo i panni di Annie Lennox, cantando il classico "Sweet Dreams (Are Made of This)". Nella classifica generale comanda al momento Luca Gaudiano, con 315 punti. Seguono Lorenzo Licitra, con sole 9 lunghezze di svantaggio. Terza è al momento Ilaria Mongiovì, con 280 punti.

Le imitazioni in scaletta

Leggiamo la scaletta di questa sera. Nel corso della puntata ascoltiamo (nomi dei concorrenti e relativi personaggi imitati):

Ginevra Lamborghini- Madame

Ilaria Mongiovì - Marcella Bella

Pamela Prati - Carmen Miranda

Jasmine Rotolo - Noemi

Maria Teresa Ruta - Nancy Sinatra

Jo Squillo - Mina

Alex Belli - Toto Cutugno

Gaudiano - Tananai

Lorenzo Licitra - Michael Jackson

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (più una guest star) - Las Ketchup

Scialpi esce dunque di scena: dopo il problema di raucedine, che gli è costato la partecipazione alla precedente puntata, ha riportato un infortunio alla caviglia che lo costringe ad un prematuro ritiro.

Da segnalare inoltre che Maria Teresa Ruta, infortunata la scorsa settimana, quando è stata sostituita dalla figlia Guenda Goria, torna stasera regolarmente in gara.

I partecipanti devono convincere la giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da un giudice a sorpresa, ma anche accaparrarsi i voti assegnati dai loro compagni di gara e quelli del pubblico, che si esprime attraverso i social network. Tutte le performance sono eseguite rigorosamente dal vivo, accompagnate dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il dietro le quinte segue, come di consueto, il team di professionisti, composto da coreografi, costumisti, truccatori e parrucchieri di prima qualità, e documenta per l'intera settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Immancabili gli "imitatori della rete", i quali, grazie ai contributi video amatoriali inviati alla redazione, danno un tocco di maggiore divertimentoal programma di Rai 1. Gli spettatori possono condividere i propri video sul sito www.taleequaleshow.rai.it.

Come votare da casa

Il pubblico da casa ha la possibilità di votare mediante Facebook e X: le tre imitazioni che avranno ottenuto più voti daranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. "Tale e Quale Show" è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale del programma è www.taleequaleshow.rai.it

Al termine di ogni serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 13".