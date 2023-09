Tale e quale show, puntata di stasera: le imitazioni in scaletta

Tra i più amati programmi del piccolo schermo, “Tale e Quale Show”, va in onda oggi, 29 settembre 2023, dalle 21.30 su Rai1. Lo show condotto da Carlo Conti ha debuttato la scorsa settimana con la sua tredicesima edizione. Un successo che si rinnova di anno in anno con una ricetta ormai collaudatissima: imitazioni, musica e divertimento. Scopriamo le anticipazioni della puntata di questa sera: in quali big della scena italiana e internazionale si trasformeranno i concorrenti?

Dove eravamo rimasti

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata dello show ha decretato la vittoria di Luca Gaudiano, che nei panni di Tiziano Ferro ha interpretato una "Non me lo so spiegare" capace di ottenere un plebiscito e di staccare il secondo classificato: Lorenzo Licitra, che ha portato in scena un convincente Marco Mengoni con la sanremese "Due vite". Completa il podio Ilaria Mongiovì, che ha debuttato con "Come saprei" di Giorgia.

Le imitazioni in scaletta

A seguire leggiamo la scaletta di questa sera. Ritroviamo (nomi dei concorrenti e relativi personaggi imitati):

Ginevra Lamborghini - Angelina Mango

Ilaria Mongiovì - Noa

Pamela Prati - Wanda Osiris

Jasmine Rotolo - Irene Cara

Maria Teresa Ruta - Gigliola Cinquetti

Jo Squillo - Patty Pravo

Alex Belli - Ligabue

Gaudiano - Francesco Sarcina

Lorenzo Licitra - Harry Styles

Scialpi - Renato Zero

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni (con un ospite a sorpresa) - Bee Gees

I concorrenti dovranno fare del loro meglio per accaparrarsi i favori della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il giudice imitatore Ubaldo Pantani. Senza però dimenticare i voti assegnati dai colleghi-concorrenti e quelli espressi dal pubblico mediante i social.

Le esibizioni, come sempre rigorosamente dal vivo, sono accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

L'importante dietro le quinte segue un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, e certifica per tutta la settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Come votare da casa

Il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più “acclamate” porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. "Tale e Quale Show" è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale del programma è www.taleequaleshow.rai.it

Al termine di ciascuna serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascun appuntamento, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 13".