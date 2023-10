Tale e quale show, puntata di stasera: le imitazioni in scaletta

Tra le tante novità del palinsesto televisivo, vittime di risultati auditel spesso deludenti, il collaudato “Tale e Quale Show”, in onda oggi, venerdì 6 ottobre 2023, dalle 21.30 su Rai1, con la sua terza puntata stagionale, si conferma come programma molto amato dai telespettatori. Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, giunto alla sua tredicesima edizione, lo show è condotto da Carlo Conti e vede anche per questa edizione una giuria invariata, composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Leggiamo le anticipazioni della puntata di questa sera: quali big della scena italiana e internazionale imiteranno i concorrenti?

Dove eravamo rimasti

La puntata della scorsa settimana, la seconda stagionale, ha visto una lotta all'ultimo voto, una gara di bravura terminata con un primo posto a pari merito. A dividere il primo gradino del podio sono stati Lorenzo Licitra, nei panni di Harry Styles, e Ilaria Mongiovì, che ha imitato Noa. Dietro di loro si è piazzato Gaudiano, con il suo personale Francesco Sarcina.

Le imitazioni in scaletta

Scopriamo la scaletta di questa sera. Ritroviamo (nomi dei concorrenti e relativi personaggi imitati):

Ginevra Lamborghini - Dua Lipa

Ilaria Mongiovì - Lady Gaga

Pamela Prati - Donatella Rettore

Jasmine Rotolo - Sade

Maria Teresa Ruta - Ambra Angiolini

Jo Squillo - La Rappresentante di Lista

Alex Belli - Rosa Chemical

Gaudiano - Lewis Capaldi

Lorenzo Licitra - Diodato

Scialpi - Domenico Modugno

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni - The Ronettes

I concorrenti dovranno impegnarsi al massimo delle loro possibilità per ottenerei i voti alti della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio più il quarto giudice a sorpresa. Senza però sottovalutare i voti assegnati dai colleghi-concorrenti e quelli del pubblico, che si esprime mediante i social network.

Ricordiamo che le esibizioni sono rigorosamente dal vivo, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il dietro le quinte segue come sembre un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, e documenta per tutta la settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Come votare da casa

Il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre imitazioni più votate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. "Tale e Quale Show" è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale del programma è www.taleequaleshow.rai.it

Al termine di ogni serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascun appuntamento, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 13".