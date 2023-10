Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio è Mercoledì Addams in occasione di Halloween

Dopo l'edizione straordinaria del Tg1, inizia una sesta puntata di Tale e Quale Show all'insegna dello spettacolo e delle risate, suscitate sin da subito da un Cristiano Malgioglio travestito da Mercoledì Addams in vista della festa di Halloween che si celebra ogni 31 ottobre. Il giudice, in giuria insieme alla regina Loretta Goggi, al comico e attore Giorgio Panariello, alla Boomerissima Alessia Marcuzzi, e all'imitatore di Christian De Sica, si presenta con una pettinatura, un trucco e un abbigliamento tanto sorprendenti quanto preoccupanti. Lo stesso Carlo Conti, quando lo deve presentare, scoppia a ridere e dice: "Anche se oggi è venerdì, Malgioglio si è vestito da Mercoledì."

Cosa è successo

È tutto pronto per la nuova puntata di Tale e Quale Show, ma qualcosa balza all'occhio ancora prima dell'inizio delle esibizioni: la Mano della Famiglia Addams sul bancone, vicino a un giudice che abbiamo iniziato ad apprezzare per via della sua stravaganza. Sappiamo che Cristiano Malgioglio è solito cambiare aspetto di serata in serata a seconda dell'umore e dell'avvicinarsi di eventi o date particolari. Basti pensare al travestimento di Frida Kahlo presentato un paio di settimane fa. Questa volta però il giudice impressiona con i suoi lunghi capelli neri, raccolti in due trecce laterali, uniti a guanti neri che coprono interamente entrambe le mani e un abito nero e bianco dove a prevalere è il primo colore. Immancabile poi il trucco a tema e uno sguardo glaciale, volto a richiamare le caratteristiche proprie di Mercoledì Addams nei primi miuti della puntata, prima di entrare nel vivo dello show e perdere un po' di quella magia iniziale.

Insomma, se non è proprio Tale e Quale alla protagonista della recente serie TV ideata da Tim Burton (il vestito è identico a quello del poster ufficiale della serie), poco ci manca. Il risultato finale è abbastanza inquietante, tanto che per gli altri giudici Malgioglio sembra "una bambina cattiva", un po' cresciuta magari ma pur sempre cattiva. D'altronde lo stesso giudice non le manda certo a dire quando si tratta di criticare le esibizioni dei concorrenti, quindi quale travestimento migliore di Mercoledì per incutere ancora più timore nei personaggi coinvolti nel reality show?