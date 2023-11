Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio: “Farò fare la pace a Ginevra ed Elettra Lamborghini”, e papà Tonino scatta foto orgoglioso

Nella settima puntata di Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini interpreta, molto bene, Malika Ayane. La concorrente dello show di Carlo Conti è protagonista di un’ottima esibizione e scalda il pubblico che la riempie di applausi alla fine della performance. Tra le persone entusiaste della bravura della giovane Ginevra, c’è papà Tonino Lamborghini, pescato dalla regia mentre, orgoglioso, scatta con il cellulare (rigorosamente brandizzato Lamborghini) foto alla figlia sul palco. Un’immagine piuttosto inaspettata, trattandosi di un importante imprenditore.

Finito di cantare, come sempre, per la concorrente arriva il momento di passare sotto le forche caudine, sottoponendosi al commento dei giurati. Loretta Goggi fa i complimenti alla influencer, anche se sottolinea che a un certo punto ha troppo spinto sul nasale, somigliando più a Valeria Marina che a Malika Ayane, ma si è trattato solo di un breve passaggio perché poi la ragazza, secondo la giudice, se l’è cavata bene. “Io penso che Ginevra Lamborghini sia una ragazza veramente in gamba, pensavo fosse tutta apparenza ma non è così”, dice la Goggi. Poi è la volta di Cristiano Malgioglio a dover dire la sua. Conoscendo la severità e il sarcasmo dei suoi giudizi, i concorrenti si aspettano di tutto, ma in questo caso il giudice, che questa sera ha sfoggiato un look definito “alla Cenerentola” da Giorgio Panariello, ha un po' spiazzato parlando di altro, ovvero del suo desiderio di attivarsi per far fare la pace alle due sorelle Lamborghini. “Io sono molto amico di Elettra Lamborghini”, ha detto Cristiano Malgioglio, “E vorrei fare da pacere tra Ginevra ed Elettra, perché vedere due sorelle che non si parlano fa veramente male. Io spero che la prossima settimana Elettra faccia un video messaggio per Ginevra.” Il sogno di una reunion tra le due sorelle Lamborghini, che al momento nemmeno si parlano, è un progetto piuttosto ambizioso, ma non dubitiamo che, se c’è qualcuno che ha speranza di riuscirci, quello è senz’altro Cristiano Malgioglio, con le sue infinite risorse.