Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio svela: "Anche io voglio posare nudo, l'Italia impazzirebbe"

A Tale e Quale Show è tornata Maria Teresa Ruta dopo l'assenza della scorsa settimana, e questa volta si è presentata da Carlo Conti con una Caravella in testa, una citazione storica che rimanda a Nancy Sinatra, artista da lei interpretata nella sesta puntata del talent show. La donna, parlando con il conduttore, spiega il motivo di quel stravagante cappello, prima di essere giudicata dal temuto Cristiano Malgioglio: "Grazie alla Caravella della regina Isabella, che ha creduto in Colombo. Lui poi è partito e ha scoperto l'America, mentre noi abbiamo scoperto questi stivali. Questo è un pezzo storico, una delle ultime puntate di Giochi senza frontiere presentate da me: la Caravella era il jolly dell'Italia."

Malgioglio afferma: "L'Italia potrebbe impazzire"

Maria Teresa Ruta appare più in forma che mai mentre si esibisce sul palco di Tale e Quale Show cantando, ballando e interpretando gesti ed espressioni facciali di Nancy Sinatra. Forse la performance migliore della stagione per la conduttrice e giornalista, affiancata durante l'esibizione sulle note di These boots are made for walkin' da un corpo di bello. Lei si diverte e si vede, e quando arrivano i commenti di Cristiano Malgioglio non si lascia abbattere. Il giudice è il primo a prendere la parola: "Premesso che io non ho mai amato come cantante Nancy Sinatra (questo già di per sé è uno scoop, di solito le ama tutte), ho amato la donna libera, emancipata, moderna. Questa donna..."

C'è un problema con il suo microfono, e Malgioglio, mentre cerca di sistemarlo, dice: "Mi si vede il seno, Carlo", e lui ribatte ironico: "Che scandalo.". Il giudice riprende il discorso da dove l'aveva lasciato, affermando che ama Nancy in quanto donna libera. "Pensa che all'età di 54 anni ha posato senza veli su Playboy. Quando lei ha fatto vedere questo servizio fotografico al padre Frank Sinatra, le ha detto: 'Ma che belle fotografie. Adesso, quando vai a fare i concerti, devi chiedere il doppio'. Ora, Carlo, siccome voglio posare anche io senza veli..." Il conduttore, senza alcuna esitazione, dichiara un "no" secco, ma Malgioglio insiste: "Io ho un corpo bellissimo. Vi assicuro che io ho un corpo molto bello." Conti ribatte: "Ci crediamo sulla fiducia", e il giudice continua: "Da giovane non mi piacevo tanto, però adesso, vi giuro, se io posassi nudo sicuramente sarei straordinario e l'Italia potrebbe impazzire. E poi un'altra cosa: visto che il padre le aveva detto di raddoppiare lo stipendio, se vengo qui il prossimo anno..." Lascia il discorso aperto, ma il senso è chiaro: nel caso vorrebbe un aumento. Interviene Giorgio Panariello: "Che grinta. Un Mercoledì da leoni", dice riferendosi al suo travestimento da Mercoledì Addams in occasione di Halloween. Arriva poi la critica a Maria Teresa Ruta: "Tu puoi cantare qualsiasi cosa, ma io no ho capito cosa hai cantato stasera. Per me potevi anche essere la fioraia sotto casa mia."