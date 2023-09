Tale e Quale Show, fuori Cristina Scuccia. Carlo Conti: "Ha posto condizioni inaccettabili, ecco quali"

Cristina Scuccia non farà parte della squadra di concorrenti che dal prossimo 22 settembre animerà la nuova edizione di Tale e Quale Show. La ex suora, vincitrice di The Voice nel 2014 e protagonista dell'Isola dei Famosi, compariva nel cast annunciato da Carlo Conti due mesi fa. In seguito, la notizia che Scuccia fosse stata esclusa dalla rosa dei partecipanti aveva iniziato a serpeggiare, priva però della ufficialità che adesso arriva proprio per bocca dello stesso conduttore di Rai 1. Intervistato da DiPiùTv, Conti ha parlato di alcune condizioni che, poste dalla potenziale concorrente dello show, sono state rifiutate e, dunque, compromesso la sua partecipazione.

"Sì, questa estate era stata annunciata la presenza a Tale e Quale Show di Cristina Scuccia", ha confermato Carlo Conti: "Che cosa è successo dopo? Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi' avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show, pure quest'anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare".

Il commento di Cristiano Malgioglio

Sull'esclusione di Cristina Scuccia da Tale e Quale Show si è esposto Cristiano Malgioglio, giudice del programma. "Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre su Rai1 Tale e Quale Show. Ho saputo che l'ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora. Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi Pop internazionali…. molto ma molto particolari. E canzoni molto ambigue. Ma come mai... Se a The Voice, aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da Suora? Svegliati cara. Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna". Nessun commento a riguardo da parte di Cristina Scuccia che, dopo l'esperienza dell'Isola dei Famosi, non ha più annunciato alcun progetto televisivo futuro, tantomeno parlato della scelta di dire no a Tale e Quale.