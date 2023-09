Tale e Quale Show, clamorosa gaffe di Cristiano Malgioglio su Ginevra Lamborghini

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha scelto anche Ginevra Lamborghini, influencer, ex concorrente del Grande Fratello e sorella maggiore della più nota Elettra Lamborghini, la prima della famiglia a fare strada nel mondo dello spettacolo. I rapporti tra le due sorelle non sono buoni, anzi, per loro stessa ammissione, non si parlano e non si frequentano. Ecco perché la gaffe fatta in diretta da Cristiano Malgioglio al momento di giudicare la performance dell’imitatrice è sembrata veramente clamorosa e ha creato anche qualche momento di imbarazzo alla concorrente. Imbarazzo presto fugato tra battute e risate, anche grazie alla nota ironia del giudice.

Ma cosa è successo esattamente? Ginevra Lamborghini ha appena finito la sua performance: nelle vesti di Annalisa canta Mon Amour, cavandosela anche piuttosto bene. A questo punto, è il momento di sottoporsi al giudizio della giuria.

E Cristiano Malgioglio inizia ad esprimersi: “Elettra più che una Lamborghini mi è sembrata una 500 stasera…”. Momento di silenzio imbarazzato, poi la vicina di banco Loretta Goggi dice a Malgioglio: “Lei è Ginevra”. E il giudice stupito: “Ma come Ginevra?”. A quel punto interviene Carlo Conti che spiega: “Lei è Ginevra, è la sorella”. A quel punto il giurato ancora non ha le idee molto chiare ed esclama “Aaaah ha una sorella? Non lo sapevo!”, poi continua: “Ma come Ginevra?!”.... A quel punto arriva la battuta di Panariello che sdrammatizza definitivamente la situazione: “Elettra la riconosci perché c’è la colonnina per ricaricarla”…

E poi interviene anche la giudice ‘aggiunta’ della serata, tale e quale a Chiara Ferragni che indica Malgioglio (che per la serata ha scelto un look che è un mix tra cowboy e Barbie): “Guarda c’è Barbie menopausa!”

E tra le risate, Malgioglio alla fine chiosa: “Vabbè ma non è una gaffe, vabbè comunque sei molto bella complimenti, sei più bella di Elettra, te lo dico io!”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">- devo dire che Elettra più che una Lamborghini era una 500<br>~ no lei è Ginevra<br>- ha una sorella? non lo sapevo ??<br><br>IN LACRIMEEEE <a href="https://twitter.com/hashtag/taleequaleshow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#taleequaleshow</a> <a href="https://t.co/RzgbNb5uCZ">pic.twitter.com/RzgbNb5uCZ</a></p>— ?Francesca? (@_cielodiperle) <a href="https://twitter.com/_cielodiperle/status/1705316879751901586?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>