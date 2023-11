Tale e Quale Show, Gaudiano vince la tredicesima edizione: riassunto della settima puntata e classifica finale

La lunga serata di imitazioni, musica e spettacolo di Tale e Quale Show si conclude con il nome del vincitore ufficiale della tredicesima stagione del programma guidato da Carlo Conti. A trionfare è stato Gaudiano, che stasera abbiamo visto intonare Meraviglioso nella sua imitazione di Guliano Sangiorgi. Un verdetto che non sorprende, viste le bellissime esibizioni che il cantante ha regalato al pubblico del venerdì sera di Rai Uno, proponendosi sin dalla prima puntata come l’uomo da battere insieme al secondo classificato della stagione: Lorenzo Licitra, che in questa settima puntata si è cimentato con Andrea Bocelli.

Alle loro spalle, medaglia di bronzo, si è piazzata Ilaria Mongiovì, che però ha avuto la soddisfazione di essere decretata vincitrice della serata con una bellissima imitazione di Liza Minnelli. Al quarto posto c'è Jasmine Rotolo, terza stasera con la sua Chaka Khan. Quinta invece, è Ginevra Lamborghini, che questa sera ha convinto con la sua imitazione di Malika Ayane, applaudita anche dal papà tra il pubblico degli studi Fabrizio Frizzi, e premiata con punti extra sia dai giudici che dai coach, chiamati a giudicare quale sia stato il concorrente che abbia fatto il miglior percorso in questa edizione del programma.

Sono dunque Gaudiano, Licitra, Mongiovì, Rotolo e Lamborghini i concorrenti che il pubblico di Rai Uno ritroverà la prossima settimana in una puntata speciale di Tale e Quale Show, dove i primi cinque di questa stagione del programma sfideranno i primi cinque concorrenti dell’edizione dello scorso anno - Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Valentina Persia e Gil Rocca - nel “Torneo dei Campioni” che metterà in palio il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2023”. In via eccezionale torneranno anche gli ultimi classificati, i "ripetenti" Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, nei panni degli Abba.

Ecco come è andata la serata di venerdì 3 novembre dello show guidato da Carlo Conti con la classifica relativa alla settima puntata:

Ilaria Mongiovì (Liza Minnelli): 75 punti

Ginevra Lamborghini (Malika Ayane): 58 punti

Jasmine Rotolo (Chaka Khan): 50 punti

Pamela Prati (Loredana Bertè): 50 punti

Luca Gaudiano (Giuliano Sangiorgi): 48 punti

Lorenzo Licitra (Andrea Bocelli): 41 punti

Maria Teresa Ruta (Ornella Vanoni): 38 punti

Alex Belli (Ricky Martin): 36 punti

Jo Squillo (Jennifer Lopez): 27 punti

Paolantoni e Cirilli con L. Freddi e E. Grimaldi (Spice Girl): 21 punti

La classifica finale della tredicesima edizione di Tale e Quale Show è invece la seguente: