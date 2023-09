Tale e Quale Show, l'imitazione di Chiara Ferragni conquista i social: i video

Esibizioni, battute, gaffe che strappano risate: la 13esima edizione di Tale e Quale Show è iniziata venerdì 22 settembre, come sempre con la consueta dose di spettacolo che ha catturato l'attenzione del pubblico televisivo. Ma oltre alle tradizionali imitazioni dei concorrenti in gara, nella prima puntata - vinta da Luca Gaudiano nei panni di Tiziano Ferro - a scatenare gli applausi virtuali degli utenti che commentavano da casa è stata Valentina Barbieri, talentuosa performer che durante la diretta televisiva di Rai 1 ha vestito i panni di Chiara Ferragni seduta accanto ai giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello.

Nella voce, nelle movenze, nel trucco, l'imitazione dell'imprenditrice italiana più seguita sui social portata da Valentina Barbieri in tv è stata straordinaria a partire dalle prime battute: "Sono molto emozionata per avermi scelto nella co-conduzione", ha esordito, infatti, la Chiara di Tale e Quale Show ringraziando Carlo Conti che la presentava al pubblico di Rai 1 dopo la sua esperienza a Sanremo. Gli scambi di battute con il conduttore come con i concorrenti si sono susseguiti durante tutta la serata riscuotendo un enorme successo tra i telespettatori: "Fantastica", "Perfetta", "La gemella di Chiara" sono solo alcuni dei commenti rilasciati sui social dai fan dell'artista che si è detta al settimo cielo e ha definito la sua esperienza come "incredibile".

Ma chi è Valentina Barbieri? Nata a Roma 28 anni fa, Valentina Barbieri è molto conosciuta sui social per le sue imitazioni di personaggi famosi dello spettacolo e non solo. 485mila i follower che solo su Instagram seguono i suoi siparietti dove si mostra nei panni dei protagonisti del momento, da Ilary Blasi a Giorgia Meloni, da Francesca Fagnani a Benedetta Rossi. Thomas Basilico è il suo fidanzato che, accanto a lei, veste i panni dei soggetti maschili delle sue parodie.