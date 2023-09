Tale e Quale show, Jasmine Rotolo: “Renato Zero voleva adottarmi”, poi conquista pubblico e giuria

“Con mia mamma cantavamo e ballavamo insieme. Mia mamma ci teneva che cantassi e ballassi, d’altronde era la sua passione e me l’ha trasmessa. Sono figlia di ragazza madre, papà non l’ho mai conosciuto e poi mia mamma l'ho persa che avevo nove anni, quindi non ho avuto un’infanzia così leggera. Ma io ho studiato, ho fatto le mie cose, sono andata avanti, sempre pensando che mia madre dall’alto mi proteggesse”. Così si presenta Jasmine Rotolo, figlia della nota showgirl Stefania Rotolo, scomparsa a soli 30 anni quando lei era una bambina, nel video che introduce la sua prima performance a Tale e Quale Show, in cui svela anche: “C’era una grande amicizia tra Renato Zero e mamma, e a un certo punto Renato voleva anche adottarmi, ma mia nonna disse no. Quando vedo i programmi di mia mamma mi emoziono e ho imparato tanto da lei”.

E per far vedere anche quello che ha imparato da lei, e poi nella sua carriera di cantante che ha iniziato negli anni ’90, sul palco dello show di Carlo Conti Jasmine esordisce imitando Gloria Gaynor, con il suo brano più famoso, “I will survive”, convincendo pubblico e, quel che in genere è più difficile, la giuria. Al momento dei giudizi, Cristiano Malgioglio è quasi commosso nel ricordare StefaniaRrotolo ma anche nel dire che lui ha apprezzato molto la performance di Jasmine, svelando che è stato lui a convincerla a tentare il provino per entrare in trasmissione perché crede molto nel suo talento. Complimenti anche da Loretta Goggi: “Io l’ho trovata spettacolare. Gloria Gaynor ha una voce aperta, libera e secondo me è stata bravissima a farla”. Un “Brava!” arriva anche da Giorgio Panariello che ricorda l’amicizia in comune con Renato Zero e il primo incontro diversi anni fa a Sanremo Giovani. Un ottimo esordio anche per lei.