Tale e quale show, Lorenzo Licitra stupisce con Marco Mengoni

Nella prima puntata dell’anno di Tale e Quale Show la prima standing ovation del pubblico arriva già alla seconda esibizione. A guadagnarsela è Lorenzo Licitra, cantante, vincitore di X Factor 2017 che propone l’imitazione di un artista, anche lui lanciato dallo stesso talent ma che oggi è uno degli artisti più amati e sicuramente talentuosi della musica italiana: Marco Mengoni.

All’annuncio di Carlo Conti sui social si rincorrono commenti scettici: “ma come Mengoni?”, o anche “No Marco no, tremooo”. Insomma, che si possa riuscire ad imitare un’inimitabile è quasi impossibile ma il varietà di Rai Uno ha stupito il suo pubblico più volte. Ed è quello che è successo anche per la coraggiosa esibizione di Lorenzo Licitra a cui sono stati bastati pochi secondi di Due Vite per ribaltare qualsiasi aspettativa. Sui social è tutto un rincorrersi di commenti sorpresi: “Non credevo, ma è uguale”, “E’ bravissimo!”, scrivono gli utenti su twitter e della stessa opinione è anche il pubblico degli studi Dear che a fine esibizione gratifica Licitra con un lungo applauso in piedi.

Ma a Tale e Quale Show, a contare e a preoccupare di più i concorrenti, è da sempre il giudizio dei giurati. Loretta Goggi e Panariello esprimono il loro apprezzamento. E addirittura il sempre temibile Malgioglio ha parole generose sull’esibizione di Licitra a cui dice: “Hai una voce straordinaria, a volte io i discografici non li capiscono. Non so perché non si siano abbastanza accorti di te perché sei bravissimo”. Grandi complimenti quindi, prima di aggiungere però: “Detto questo, per arrivare ai livelli di Mengoni, altro che due vite, troppe vite servono!”. A parte queste parole che sono più che altro di apprezzamento al vincitore di Sanremo, non c’è dubbio che il percorso di Licitra sia iniziato stupendo molti.