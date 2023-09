Tale e quale show, Malgioglio vs Lamborghini: “Sarà contenta tua sorella di quello che sto per dire...”

Cristiano Malgioglio non dà tregua a Ginevra Lamborghini. Nella puntata di venerdì 29 settembre di Tale e Quale Show, Carlo Conti presenta l’influencer che si cala nei panni della giovane Angelina Mango con il suo tormentone estivo “Ci pensiamo domani”.

Nel video di introduzione alla performance, Ginevra Lamborghini torna sull’incidente della scorsa settimana quando il giudice Cristiano Malgioglio ha fatto in diretta una clamorosa gaffe, chiamandola con il nome della sorella, Elettra, con cui non corre affatto buon sangue. La influencer dice, davanti alla telecamera: “Non mi ha dato fastidio il commento di Malgioglio su mia sorella”, poi si vede il video del momento in cui il giudice ha sbagliato nome e un primo piano su un’espressione glaciale della concorrente, sequenza che non sfugge ai social.

Comunque, acqua passata, e Ginevra Lamborghini racconta la preparazione alla seconda imitazione della sua avventura in Tale e Quale Show: Angelina Mango.La concorrente risulta veramente molto simile alla giovanissima cantante grazie a trucco, parrucco e look, ma la voce è lontana anni luce da quella del talento uscito dall’ultima stagione di Amici.

A sottolineare con la sua solita pungentissima ironia una performance non proprio brillante è ovviamente il giudice Malgioglio che, tra l’altro, come ricorda Carlo Conti, conosce benissimo la cantante per essere stato giudice nel talent in cui si è fatta conoscere. Dopo aver bevuto un po’ d’acqua il giudice sentenzia:“Dopo questa esibizione non vorrei mi venisse un collasso! Io ho fatto il giudice ad Amici, Angelina c’ha un fiato pazzesco, può cantare qualsiasi cosa”. E poi arriva una nuova battuta che fa riferimento, questa volta voluto, al rapporto tra le due sorelle Lamborghini e dice: “Sarà contenta tua sorella di quello che ti sto per dire: per me, più che un “mango” sei stata un ananas, anzi io direi una papaya. Non avevi niente della Mango, assolutamente. Lei ha una voce straordinaria, può cantare quello che vuole”.