Tale e Quale Show, riassunto sesta puntata: vince Gaudiano con Tananai, le prossime esibizioni

La sesta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 27 ottobre su Rai 1, è iniziata con qualche minuto di ritardo a causa di un'edizione straordinaria del Tg1 e si è conclusa con la vittoria di Luca Gaudiano nei panni di un incredibile Tananai che, cantando sulle note di Tango, ha emozionato tutti ed è arrivato in cima alla classifica generale della serata. Il palco del talent show ha visto anche il ritorno di Maria Teresa Ruta dopo l'infortunio della scorsa settimana, questa volta però con una Caravella in testa che ha sorpreso persino il conduttore Carlo Conti. È durante la sua esibizione nelle vesti di Nancy Sinatra che Malgioglio, vestito da Mercoledì Addams, dà il meglio di sé dicendo di voler posare nudo, di avere un bellissimo corpo e che l'Italia impazzirebbe se solo lo vedesse senza veli. Insieme alle critiche sempre spiazzanti di quest'ultimo e alla comicità di un fantastico David Pratelli sotto le vesti di Christian De Sica, ricordiamo la presenza di Alessia Marcuzzi per parlare della nuova stagione di Boomerissima e il ritiro ufficiale di Scialpi - dovuto a una brutta caduta - il quale dall'ospedale ha visto in video collegamento un messaggio mandatogli da I Cugini di Campagna. Infine, imperdibile è stata l'esilarante performance del duo Cirilli-Paolantoni, stasera affiancati da un Paolo Conticini in formissima.

Ecco la classifica completa della sesta puntata di Tale e Quale Show:

1. Luca Gaudiano - Tananai

2. Ginevra Lamborghini - Madame e Jasmine Rotolo - Noemi

3. Lorenzo Licitra - Michael Jackson

4. Maria Teresa Ruta - Nancy Sinatra

5. Pamela Prati - Carmen Miranda

6. Alex Belli - Toto Cutugno

7. Ilaria Mongiovì - Marcella Bella

8. Jo Squillo - Mina

9. Paolantoni e Cirilli - Las Ketchup

Le imitazioni della prossima settimana saranno invece le seguenti: