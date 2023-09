Tale e Quale Show, Scialpi fa Renato Zero e supera l'esame di Panariello

Se l’esordio nella prima puntata di Tale e Quale Show nei panni di Bobby Solo non aveva affatto convinto, tanto da relegarlo al penultimo posto in classifica, giusto un gradino sopra al duo Cirilli-Paolantoni, nella serata del 29 settembre Scialpi si riscatta alla grande. Nella scorsa puntata il cantante si è visto assegnare l’imitazione di un monumento della musica italiana, Renato Zero. Una performance che si annunciava complessa, sia per la grande personalità dell’artista da imitare sia perché, a giudicare l’esibizione, Scialpi ha trovato un eminente ‘zerologo’, come lui stesso si definisce, ovvero Giorgio Panariello, che da anni si infila i luccicanti panni del cantautore e conosce ogni sua intonazione, movimento, vezzo artistico.

L’ interpretazione di Scialpi di Renato Zero e di uno dei suoi più grandi successi, il Carrozzone ha invece convinto il pubblico dello studio, quello dei social e ha passato anche l’esame che si annunciava più difficile, quello del giudice in questo caso più competente. Giorgio Panariello ha infatti commentato così la performance del cantante:“Quando ho saputo che avresti dovuto imitare Renato Zero ho pensato: aiuto! E invece devo dire che mi hai stupito, hai recuperato la tonalità di Renato di quei quei primi tempi, molto diversa da quella di oggi. A parte l’inizio in cui sembravi più Pupo, poi ci sei entrato veramente dentro e ti dico bravo!”

Esame quindi, superato con lode. E imitazione apprezzata anche dagli altri due giudici con Loretta Goggi che commenta: “Bravissimo, molto simile: hai riproposto Renato in un modo molto aderente”

Addirittura Scialpi conquista Malgioglio, che chiosa: “La camminata, la gestualità mi è piaciuta molto. Però deve ancora tirare molto la carretta, e alla fine troverà il suo carrozzone…”

Vedremo se con questa seconda performance, molto più convincente della prima, il cantante riuscirà a risalire qualche posto nella classifica e a staccare di più i destinati ultimi ripetenti.