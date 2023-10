Tale e Quale Show, Scialpi ritirato per infortunio: il messaggio dei Cugini di Campagna

Durante la sesta puntata di Tale e Quale Show Carlo Conti spiega che Scialpi, dopo l'imprevisto della scorsa settimana per il quale il cantante non si era potuto esibire nel ruolo di Nick Luciani dei Cugini di Campagna a causa di un improvviso e brusco calo di voce, si è ritirato dalla competizione per un ulteriore infortunio. Stando alle parole del conduttore e alle notizie diffuse di recente su internet, Scialpi a fine puntata, mentre stava scendendo con i tacchi alti in sala trucco per struccarsi, è caduto e si è fatto veramente male a una gamba. Si è operato e ora è in ospedale, ma Conti apre un video collegamento in diretta proprio con il cantante: "Di umore sto benissimo, la salute migliorerà. Le scarpe dei Cugini di Campagna hanno fatto la differenza." Poi Scialpi rivela di aver fatto un selfie con una signora che pensava fosse proprio Nick Luciani. Ricordiamo infatti che era ancora Tale e Quale al suo personaggio quando è stato ricoverato.

Il messaggio dei Cugini di Campagna

Subito dopo la rivelazione di Scialpi, Carlo Conti manda in onda un videomessaggio del gruppo musicale diretto a Scialpi: "Ciao piccolo grande Scialpi. Noi seguiamo Tale e Quale da sempre, perché noi artisti imitati almeno osserviamo qualche correzione da fare alla nostra immagine. Eventuale correzione. Comunque appena ho saputo che sarebbe venuto l'amico Scialpi ho deciso di seguire tutte le puntate, non volevo perdermi nulla di te, ma dopo quello che ti è successo ti do un consiglio da fratello: sorridi sempre e pensa positivo. Noi te lo auguriamo con tutto il cuore, anzi te la cantiamo." Il gruppo intona Rock 'n' rolling, il celebre brano di Scialpi, e il diretto interessato sorride per poi chiedere la parola: "Posso rispondere cantando una loro canzone? Anima mia..." Dallo studio si sente: "Li mort*cci tua." e Carlo Conti scoppia a ridere.