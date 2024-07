Tale e Quale Show senza Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ma con Alessia Marcuzzi in giuria: ecco perché

Grandi novità per "Tale e Quale Show" nella stagione televisiva 2024/2025: il conduttore Carlo Conti ha svelato alcuni dettagli importanti in merito ai cambiamenti del programma che andrà in onda su Rai1, in prima serata, a partire dal prossimo 20 settembre 2024. Come già noto, Alessia Marcuzzi sostituirà Loretta Goggi in giuria, ma non vedremo nemmeno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, entrati inizialmente come concorrenti e divenuti nel tempo i mattatori dello show. Scopriamo insieme cosa è emerso nelle scorse ore.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni fuori da Tale e Quale: perché

Ormai eravamo abituati a vedere le performance divertenti e stravaganti di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ogni venerdì sera, ma nella prossima edizione di "Tale e Quale Show" non avremo più la possibilità di ridere con i due attori e comici, anche se di certo non mancheranno sorprese e momenti più leggeri con la giuria che vede al suo interno Cristiano Malgioglio, sempre pronto a criticare tutto e tutti, Giorgio Panariello, che ogni tanto lancia qualche battutina qua e là, e Alessia Marcuzzi, nuova arrivata che probabilmente non deluderà.

Carlo Conti ha spiegato anche il motivo dell'assenza dei due mattatori. Per quanto riguarda l'attore napoletano, la ragione è semplice: Paolantoni farà parte del cast di "Ballando con le Stelle" e quindi non potrà partecipare a entrambi i programmi, mentre per Cirilli è tutta un'altra storia. Queste le parole del conduttore: "Paolantoni farà Ballando con le Stelle. Gabriele Cirilli avrà uno spettacolo teatrale molto bello e itinerante. Quindi non ci saranno". Lo stesso Conti però ha assicurato: "Ci saranno sicuramente altri momenti divertenti".

Alessia Marcuzzi in giuria a Tale e Quale Show

Alessia Marcuzzi sostituirà la regina del programma, e non sarà l'unica: "Loretta Goggi non poteva essere sostituita con uno solo, va sostituita almeno con due, quindi uno variabile che si alternerà di settimana in settimana e la fantastica Alessia Marcuzzi fissa". A tal proposito, tra i nomi già confermati ricordiamo Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari. I concorrenti ufficiali sono invece Justine Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joice, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato, Simone Annichiarico.