Tale e Quale Show slitta per l'edizione straordinaria del Tg1: le parole di Carlo Conti

Oggi il pubblico di Rai 1 ha assistito a un cambio di programma improvviso. Quando è finito Affari Tuoi, il gioco presentato da Amadeus, i telespettatori si sono trovati davanti a un'inattesa edizione straordinaria del telegiornale (il Tg1) dedicato alla delicata situazione in Israele dopo l'attacco di Hamas a Gaza. Un evento che ha sorpreso tutti ma necessario, perché l'informazione, soprattutto quando si tratta di situazioni di tale portata, è ancora più importante. Il talent show di Carlo Conti è quindi iniziato con una ventina di minuti di ritardo, e si è concluso pochi minuti fa lasciando nuovamente spazio a una seconda edizione straordinaria del Tg.

Cosa è successo

Non c'è molto da dire sulla dinamica di quanto accaduto, perché subito dopo aver salutato Amadeus il pubblico ha assistito all'edizione straordinaria sopra citata, senza nemmeno uno stacco pubblicitario. Era troppo rilevante ciò che bisognava dire e il tempo a disposizione minimo: l'inasprimento degli scontri lungo la Striscia di Gaza è stato il tema principale del Tg1, e in questa triste occasione è intervenuto anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Terminato il telegiornale, ha preso il via Tale e Quale Show. L'atmosfera era pesante e l'espressione di Carlo Conti e della giuria del programma - la regina Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, tra gli altri - tesa e seria. È il conduttore a prendere parola prima di lanciare la pubblicità: "Abbiamo seguito tutti noi questa edizione straordinaria del Tg1, è calato il gelo e silenzio nel nostro studio, è difficile fare spettacolo e varietà ma dobbiamo andare avanti. Noi cercheremo di portarvi come sempre svago e spensieratezza, con grande tristezza nei nostri cuori. A tra poco, come sempre, con Tale e Quale."