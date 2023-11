Tale e Quale Show - il Torneo dei Campioni, stasera in tv: le imitazioni in scaletta

In onda oggi, 10 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, l'ottavo appuntamento stagionale con "Tale e Quale Show", programma di grande successo condotto da Carlo Conti, è di quelli da non perdere: dopo la proclamazione del vincitore di "Tale e quale show 13", va in scena il "Torneo dei campioni", una sfida tra i migliori concorrenti protagonisti della tredicesima e della dodicesima stagione. Scopriamo qualche ulteriore notizia per affrontare al meglio la visione dello show.

Tale e Quale Show - il Torneo dei Campioni: le anticipazioni

Dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, oggi, 10 novembre, assistiamo alla proclamazione del "Campione di Tale e Quale Show 2023": i migliori 5 concorrenti di questa tredicesima edizione sono pronti a sfidare i migliori della dodicesima, sotto gli attenti sguardi della mitica giuria.

Leggiamo la lista dei partecipanti, che si esibiranno con imitazioni a sorpresa e tutte da scoprire. Nel corso della puntata ascolteremo, per la tredicesima edizione, quella appena conclusa:

Gaudiano

Lorenzo Licitra

Ilaria Mongiovì

Jasmine Rotolo

Ginevra Lamborghini

Per la dodicesima edizione vedremo:

Antonino

Andrea Dianetti

Elena Ballerini

Gil Rocca

Valentina Persia

I concorrenti devono convincere la giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da un giudice d'eccezione: Claudio Lauretta, quarto classificato nell'edizione 2022 dello show. Altrettanto importante sarà guadagnare i voti assegnati dai loro compagni di gara (senza escludere il voto per se stessi) e quelli del pubblico, che si potrà esprimere attraverso i social network. Il pubblico da casa ha la possibilità di votare mediante Facebook e X: le tre imitazioni che avranno ottenuto più voti daranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. "Tale e Quale Show" è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale del programma è www.taleequaleshow.rai.it Le esibizioni sono eseguite come sempre dal vivo, accompagnate dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Oltre ai migliori, la serata sarà dominata dal puro divertimento grazie alla performance, fuori gara, del duo formato da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che insieme ad un ospite a sorpresa, dovranno imitare al loro meglio gli Abba.

Il dietro le quinte segue, come di consueto, il team di professionisti, composto da coreografi, costumisti, truccatori e parrucchieri di prima qualità, e documenta per l'intera settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Ancora una volta vediamo gli "imitatori della rete", i quali, grazie ai contributi video amatoriali inviati alla redazione, divertono ancor di più i fedelissimi del programma di Rai 1. Gli spettatori possono condividere i propri video sul sito www.taleequaleshow.rai.it.

Dove vederlo in tv e in streaming

Tale e Quale Show - La sfida dei campioni"” va in onda su Rai 1 oggi, 10 novembre 2023, a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

