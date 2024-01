Tali e Quali 2024, riassunto prima puntata: vincitore, Ivana Spagna ospite e prossime imitazioni

Sabato 13 gennaio è andata in onda la prima puntata di Tali e Quali, la versione nip del programma che vede alla conduzione Carlo Conti e in giuria, come sempre, la regina Loretta Goggi, il comico Giorgio Panariello e il paroliere Cristiano Malgioglio, presentatosi in studio con una torta gigante in testa proveniente "da Istanbul". Ad affiancare questi ultimi al banone è l'imitatore di Maria De Filippi, Vincenzo De Lucia. In palio c'è il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”, mentre gli ospiti fissi sono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. I vocal coach - lo ricordiamo - sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, mentre la actor coach è Emanuela Aureli.

Il riassunto della puntata del 13 gennaio di Tali e Quali 2024

Dopo aver salutato la giuria, Carlo Conti presenta la prima concorrente nip, Sara Manea, una speaker radiofonica che deve interpretare Annalisa e canta sul palco "Mon Amour", grande successo dello scorso anno. Il brano non le viene benissimo e ad un certo punto non riesce nemmeno a stare al passo con il ritmo. Vincenzo Imparato viene da Napoli e lavora come trasportatore, mentre in scena canta "Non dirgli mai", la canzone più celebre di Gigi D'Alessio, con il quale però manca la somiglianza fisica a causa di un trucco poco riuscito. Sulla voce invece ci siamo: è identica all'originale, tanto che la Goggi gli chiede il bis. Yoly Garcia ha 34 anni ed è cubana, ma vive a Firenze. Nella vita vuole essere una cantante: ha studiato per diventare una professoressa di musica, ma il suo sogno era un altro e quindi ha iniziato a fare gavetta nei piano bar, ristoranti e in altri locali. La concorrente interpreta "Umbrella" di Rihanna, con un trucco che la rende tale e quale alla vera cantante, anche se la voce è molto distante da quella reale e Malgioglio glielo dice apertamente - "Non hai niente di lei, vocalmente parlando" - andando così incontro alle critiche del pubblico.

Rinaldo Spinozzi è un optometrista e ottico di 60 anni con 3 figli che veste i panni di Gaetano Curreri e intona sul palco "Acqua e Sapone" in maniera quasi perfetta, tanto quanto il suo aspetto. Clelia Cicero ha 42 anni ed è attrice e cantante: imita la voce di Edith Piaf molto bene sul palco. Virginio Mussato è un agente immobiliare di 51 anni che deve vestire i panni di Tony Hadley, il leader degli Spandau Ballet. Dall’aspetto parte già in vantaggio. A convincere più di tutti, tanto da vincere la competizione della prima puntata, è Giulia Margutta, imitatrice di Madame di 19 anni che studia psicologia a Roma. La giovane non solo assomiglia di suo all'artista, ma canta così bene "Voce" sul palco che Giorgio Panariello commenta: "Questa esibizione meritava la standing ovation". Un altro concorrente della prima serata è Roberto Tarantini, ingegnere informatico di 31 anni, che non eccelle con la sua performance, mentre Kevin Pelledoro convince Malgioglio nel ruolo di Michele Bravi, almeno per quanto riguarda la vocalità (il trucco un po' meno...). “Sei stato bravino, la migliore esibizione di questa sera”, dice il giudice, mentre la Goggi gli dedica il primo "chapeau" della puntata. I Nessuna pretesa, gruppo formato da Antonio, Enzo, Mirko, Francesco e Roberto intonano Barbara Ann e Surfin’ Usa senza però lasciare il segno.

Non dimentichiamo infine che Vincenzo De Luca, già apparso nei panni di Maria De Filippi, mette in scena un siparietto con il quale ricorda a Carlo Conti che proprio in questo momento sta andando in onda la prima puntata di C'è posta per te. "A proposito de 'Il più grande spettacolo', vieni… guarda come si vede bene Canale 5", dice. Inoltre, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni devono scontrarsi in una sfida sulle note di due diverse canzoni di Ivana Spagna, ma è proprio l'artista, ospite in studio, a dover decretare il vincitore. Chi è il meno peggio? La Spagna non sa a chi dare il punto e per questo decide di cantare insieme a loro "Gente come noi" per poi dare un voto positivo a entrambi. Insomma, un pareggio. Cos'altro ci potevamo aspettare?

La vincitrice e le prossime imitazioni

Come già citato in precedenza, a vincere la prima puntata di Tali e Quali è Clelia Cicero con la sua Edith Piaf, dando del filo da torcere a tutti con 67 punti in classifica, seguita al secondo posto da Kevin Pelledoro nei panni di Michele Bravi (64 punti). Ricordiamo che i concorrenti cambiano di settimana in settimana e per il momento non conosciamo i volti dei prossimi imitatori, ma possiamo dirvi da chi dovranno mascherarsi: Gianni Morandi, Dua Lipa, Spice Girls, Vasco Rossi, Iva Zanicchi, Aretha Franklin, Fabrizio de Andrè, James Blunt, Max Pezzali e Christina Aguilera.