Tali e quali 2024, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Secondo atto della quarte edizione di "Tali e quali". Condotto da Carlo Conti, lo spin-off del celebre "Tale e quale Show", prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly, vede persone non famose nei panni di cantanti di fama nazionale o internazionale, giudicati dall'affiatata giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. In onda oggi, 20 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, l'appuntamento si preannuncia come sempre divertente e carico di ritmo.

Tali e quali 2024, anticipazioni seconda puntata

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata di "Tali e Quali" ha visto la vittoriadi Clelia Cicero, che ha emozionato tutti con la sua straordinaria interpretazione di Edith Piaf, ottenendo un punteggio di 67 e superando la concorrenza. Al secondo posto si è piazzato Kevin Pelledoro nei panni di Michele Bravi con 64 punti, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Rinaldo Spinozzi, che ha brillato nel ruolo di Gaetano Curreri degli Stadio.

Leonardo Pieraccioni è l'ospite d’eccezione della nuova puntata di “Tali e Quali” in onda oggi, in prima serata su Rai 1. L'attore, regista e comico toscano, grande amico del conduttore Conti e del giurato Panariello, è da pochi giorni al cinema con "Pare parecchio Parigi", dove dirige Nino Frassica, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Massimo Ceccherini.

"Tali e quali" trasforma anche questa serata persone non famose in cantanti di fama nazionale o internazionale, mettendosi in gioco al cospetto della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Le anticipazioni ci dicono che in questa puntata tra i protagonisti ci saranno una casalinga nei panni di Iva Zanicchi, un pensionato che si trasformerà in Gianni Morandi, un'insegnante, un arredatore, un impiegato. Tra gli altri artisti imitati troveremo Dua Lipa, le Spice Girls, Vasco Rossi, Aretha Franklin, Fabrizio de Andrè, James Blunt, Max Pezzali e Christina Aguilera.

Alla fine della serata verrà scelto il "vincitore di puntata". Titolo che permetterà di accedere alla super sfida del 3 febbraio: ciascuno dei quattro “vincitori di puntata” infatti tornerà in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il Campione di “Tali e Quali 2024”. Soffriranno e gioiranno insieme ai concorrenti i costumisti, i coreografi, i truccatori, i parrucchieri e su tutti i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, nonché la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti musicali sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli: il talento di questi partecipanti, unito alla passione per i loro idoli musicali, si esprimerà rigorosamente dal vivo, regalando al pubblico storie emozionanti e performance preziose.

Dove vedere Tali e quali in tv e in streaming (20 gennaio 2024)

La seconda puntata della quarta edizione di "Tali e quali" va in onda oggi, 20 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV