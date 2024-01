Tali e Quali, riassunto seconda puntata: "Max Pezzali" è il vincitore, Malgioglio contro tutti

Durante la seconda puntata di Tali e Quali, condotto da Carlo Conti su Rai1 sabato 20 gennaio, nuovi imitatori salgono sul palco dello show musicale che vede come giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Insieme a questi ultimi non manca l'imitatore di Morgan, Leonardo Fiaschi, pronto a commentare in maniera ironica le esibizioni. Questa volta però i giudici devono valutare le performance con una maschera sugli occhi, almeno in una prima fase. Ma vediamo insieme cosa è successo nella puntata di questa sera a Tali e Quali.

Il riassunto della puntata del 20 gennaio di Tali e Quali 2024

Il primo a esibirsi è Andrea Cecconi, dal Veneto, pronto a vestire i panni di un Max Pezzali simile all'originale, più per la voce che per il look. L'uomo canta "Come mai" e riceve anche apprezzamenti, soprattutto da parte del pubblico. Loretta Goggi cerca di convincere il concorrente a far accoppiare il suo cane - Sami - con uno dei barboncini dell'uomo, Mina (in onore della grande artista), facendogli molte domande, al che Panariello commenta: "Vogliamo anche parlare della marca delle crocchette?" Malgioglio è criptico: "Io metterei una pezza su Pezzali".

Floriana Ferro è Cristina Aguilera e porta sul palco "Lady Marmalade". Malgioglio dice di aver sentito solo dei "grandi strilli" e poi inizia a parlare di quanto sia dispiaciuto per le dichiarazioni fatte di recente dalla cantante, perché "è una donna libera. È come me, guarda come sono conciata". Conti si incuriosisce: "Cosa ha detto?", ma il giudice rivela che si tratta di commenti hot che non si possono ripetere in prima serata. Dopo il verso di disapprovazione da parte del pubblico, quest'ultimo riprende la parola: "Io devo dire quello che penso". Morgan difende Malgioglio: "Cosa fischiate? Basta, me ne vado. Faccio l'astice al Cantante Mascherato". Enzo Serio deve essere uguale a Vasco Rossi ("Ogni volta") e dedica l'esibizione al figlio. Il risultato non è affatto male, ma per Loretta il concorrente ha messo una maggiore potenza vocale rispetto a Vasco. "Non capisco perché urlate così tanto... Amore, cosa ti devo dire? Tante stonature. Sapete qual è il mio pregio? È che io ho un orecchio talmente sottile che sento ogni piccolo rumore", chiude Malgioglio. "Morgan" sbotta: "Vasco è un artista troppo di nicchia che merita di più".

Le Spice4ever saranno le Spice girls ("Wannabe"). Questa volta Malgioglio dice di essersi divertito ad ascoltarle e poi racconta di quando ha conosciuto David Beckham grazie a Simona Ventura: "La moglie Victoria non sorride mai, ma se io fossi sposata con lui sarei felicissima". Shany Martin è Fabrizio De André ("Amore che vieni, amore che vai"), e gli assomiglia anche. Maria Pizzo imita Aretha Franklin e dedica la performance al padre, perché "a lui devo tutto". L'imitatrice riceve la seconda standing ovation della puntata e i complimenti dei giudici, pur notando delle imperfezioni. "Morgan" dice al pubblico alzatosi in piedi: "Vado ad Affari Tuoi, non ci si può comportare così". Franco Bernardi interpreta Gianni Morandi ("Un mondo d'amore"). Cristiano dichiara che nelle movenze gli ha ricordato un amico, il grande Mino Reitano: "Ti sei divertito a imitare Morandi, ma io di lui non ho trovato nulla". Panariello invece si confonde e dice Adriano Celentano al posto del Gianni nazionale. Loretta sostiene che abbia forzato la voce un po' roca e di averlo perso durante il brano.

Beatrice Zoco deve essere tale e quale a Dua Lipa ("Love Again") ed è la prima a ricevere una sorta di complimento da parte di Malgioglio: "Se avessi avuto una voce più graffiante, saresti stata perfetta, perché sei stata intonatissima". Carmen Bisicchia imita Iva Zanicchi ("Come ti vorrei"), mentre Luis Landrini si presenta nei panni di James Blunt ("You're beautiful"). Per Loretta manca il falsetto, per Panariello c'era qualche incertezza all'inizio e infine per Malgioglio l'ha interpretata molto bene, perché è entrato bene nel personaggio. "Morgan" commenta: "Stavolta non mi arrabbio, perché sono fan di gruppi come i Deep Purple, i Beatles e i Bluvertigo".

Pieraccioni, il meno peggio e il vincitore

Arriva in studio Leonardo Pieraccioni, apparso dall'ascensore dopo alcuni provini di aspiranti partecipanti alle prossime puntate, fingendosi un sosia, per promuovere il film "Pare Parecchio Parigi", già nelle sale italiane. Ma il comico afferma: "Non sono qui per parlare della pellicola". Poi si siede davanti a Malgioglio, il più "zuccone" di tutti i giudici, che tra l'altro gli fa pure un complimento: "Sei bellissimo". Inizia a raccontare il film per gli spettatori e poi dice al giudice: "Ora zio...", ma Malgioglio lo blocca: "No, chiamami tia, in spagnolo". "Tia, li mortacci tia", risponde Pieraccioni, suscitando una fragorosa risata tra i giurati e il pubblico. Cristiano commenta: "Ma è la trama del tuo film, no?", e il comico dichiara: "Eh, grazie, graziella e grazie a tia".

Paolantoni e Cirilli sono invece pronti per la sfida de "Il meno peggio" e devono essere entrambi uguali a Elton John: i due si esibiscono sulle note di Crocodile Rock in contemporanea, regalando al pubblico grasse risate. Malgioglio ride: "Hanno preso gli abiti dal mio armadio". Secondo pareggio per i due comici. A vincere la seconda puntata di Tali e Quali è Andrea Cecconi nei panni di Max Pezzali, ma al primo posto arrivano in 3: con quest'ultimo, anche Christina Aguilera e Fabrizio De André. A scegliere il cantante di "Come mai" sono i giudici.